Yunanistan’ın değil, onu biliyoruz! Etli ekmek nerenin? Sivas mı Konya mı?

Türkiye mutfağının neredeyse tüm yemeklerini “bizim” diye sahiplenmeye çalışan Yunanistan bir kez daha sınırı aştı. Etli ekmeğin kendilerine ait olduğunu iddia eden Yunanistan’a cevaplar ise gecikmedi: “Etli ekmek Türkiye’nin. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların.”

Son yıllarda Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini sahiplenmeye çalışan Yunanistan, bu kez de etli ekmeğin kendilerine özgü olduğunu iddia etti.

“KUYRUK ACILARI HİÇ SÖNMEYECEK ONLARIN”

Baklava, sarma, dolma kebap ve cacık gibi Türk lezzetlerini sahiplenmeye çalışan Yunanistan, bu sefer de etli ekmeğin kendilerine ait olduğunu iddia etti. Türkiye’ye özgü birçok lezzeti sahiplenmek için kamuoyu oluşturmaya çalışan Yunanistan’a, Sivaslılardan tepki geldi. Dünyada ilk etli ekmeğin Yunanistan’da yapıldığını iddia eden Yunanları Sivas’a davet eden etli ekmek ustası Ali Kara, İHA’ya konuştu. Kara,

“Son zamanlarda bizim kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya çalışan Yunanistan’dan ses çıktı. Lokuma, baklavaya, cacığa sahip çıkmaya çalıştıkları gibi şimdi de etli ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni Yunanistan’ın oldubitti bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların. Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya çalışacaklar. Yarın da başka bir şey üzerinde hak iddia edecekler. Sonuç itibariyle elde edebilecekleri bir şey değil. Yunanistan’ın zaman zaman böyle şeyleri olacak. Biz bunlara zaten alışığız. Türkiye’nin her şeyine geçmişte olduğu gibi bugünde hak iddia edecekler ama sadece boş konuşmakla yetinecekler. Elde edecekleri hiçbir şey yok. Etli ekmek Türkiye’nin, Türkiye’de de Sivas’ın. Yunanlıları da davet ediyoruz. Gelsinler, lezzetlerimizi tatsınlar. Sivas’ı görsünler, Türkiye’yi gezsinler. Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar. Daha önceki yıllarda bazı yemeklerimizi sahiplenmeye çalışmışlardı. Hatta dün kokoreçi de sahiplenmişler. Bu gidişle Türkiye’yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar diye düşünüyoruz. Türk milleti olarak lezzetimizle her zaman ön plandayız. Sivas için de etli ekmek çok meşhur bir yiyecek”

ifadelerini aktardı.

ETLİ EKMEK NERENİN?

Etli ekmeğin Sivas’a mı yoksa Konya’ya mı ait olduğuna dair birçok çekişme var. Bu bağlamda bir karar vermek mümkün değil. Ancak bildiğimiz bir şey var: Etli ekmek Yunanistan’ın değil!

“HİÇBİR YEMEK KONYA'DA ETLİ EKMEK İLE REKABET EDEMEZ”

Bu arada Konya Valiliğinin etli ekmekle ilgili resmi internet sitesinde paylaştığı bilgilerde şunlar geçiyor:

“Etli ekmek, Konya'da çok sevilir ve Konya'daki fırın veya lokantalarda Türkiye'nin diğer şehirlerinden çok daha güzel uygulanır. Konya'da yabancı kökenli lokantalarda, açıldıktan birkaç ay sonra ‘Etli ekmek servisimiz başlamıştır’ gibi ilanlar görülür. Hiçbir yemek Konya'da etli ekmek ile rekabet edemez.



Etli ekmek, 180 gr. hamur, 100 gr. et, 100 gr. sebzeden oluşur. Et, düve etinin kaburga ve boşluk kısmından kullanılır. Domates, yeşil biber, soğan, maydanoz, tuzdan oluşan sebze karışımı ile et yoğrulur. Konya etli ekmeğinin boyunun azami 90 cm, eninin 20 cm olması gerekir.”