TC kimlik numarası ezberleme şekline göre zekâ tipleri

Yapılan bir araştırmaya göre, TC kimlik numaranızı nasıl ezberlediğiniz zekâ tipinizi gösteriyor. Peki, siz TC kimlik numaranızı nasıl ezberlediniz?
Yapılan bir araştırma dikkat çeken bir sonucu ortay koydu. Buna göre, TC kimlik numaranızı nasıl ezberlediğiniz zekâ tipinizi gösteriyor. İşte TC kimlik numarasının ezberleme biçimine göre zekâ tipleri:
Sorgulayıcı ve sportif zeka | 4+4+3
Kişisel-İçsel ve sosyal zeka | 4+3+2+2
Sosyal ve müzikal zeka | 3+2+2+2+2
Matematiksel ve sosyal zeka | 3+3+2+3
Müzikal ve dilbilimsel zeka | 3+3+3+2
Analitik zeka | 2+2+2+2+3
Dilbilimsel ve matematiksel zeka | 2+2+2+2+2+1
Sosyal ve görsel zeka | 2+3+3+3
Natüralist ve kişisel-İçsel zeka | 2+3+2+2+2
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.