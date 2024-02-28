TC kimlik numarası ezberleme şekline göre zekâ tipleri

Yapılan bir araştırmaya göre, TC kimlik numaranızı nasıl ezberlediğiniz zekâ tipinizi gösteriyor. Peki, siz TC kimlik numaranızı nasıl ezberlediniz?

Yapılan bir araştırma dikkat çeken bir sonucu ortay koydu. Buna göre, TC kimlik numaranızı nasıl ezberlediğiniz zekâ tipinizi gösteriyor. İşte TC kimlik numarasının ezberleme biçimine göre zekâ tipleri:

Sorgulayıcı ve sportif zeka | 4+4+3

Kişisel-İçsel ve sosyal zeka | 4+3+2+2

Sosyal ve müzikal zeka | 3+2+2+2+2

Matematiksel ve sosyal zeka | 3+3+2+3

Müzikal ve dilbilimsel zeka | 3+3+3+2

Analitik zeka | 2+2+2+2+3

Dilbilimsel ve matematiksel zeka | 2+2+2+2+2+1

Sosyal ve görsel zeka | 2+3+3+3

Natüralist ve kişisel-İçsel zeka | 2+3+2+2+2