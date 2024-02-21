- Yaşam

Malatya’da sahur ve iftar vakitleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya İmsakiye 2024, 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar tutulacak olan Ramazan orucu için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, ve yatsı vakitlerini içerir.

Malatya’da sahur ve iftar vakitleri mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı ise 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihlerde bayram namazı kılınacak ve bayram kutlamaları gerçekleştirilecek.

MALATYA İMSAKİYE 2024

         Tarihler/ Günler               İmsak   Güneş   Öğle   İkindi   Akşam  Yatsı

1             11 Mart Pazartesi                    05:16      06:37       12:42     16:00       18:37     19:52

2             12 Mart Salı                            05:14      06:35        12:41    16:01        18:38     19:53

3             13 Mart Çarşamba                  05:13      06:34        12:41    16:01       18:39     19:54

4             14 Mart Perşembe                  05:11      06:32        12:41    16:02       18:40     19:55

5             15 Mart Cuma                        05:10       06:31        12:41    16:02       18:41     19:56

6             16 Mart Cumartesi                 05:08       06:29        12:40    16:03       18:42     19:57

7             17 Mart Pazar                        05:07       06:28        12:40    16:03       18:42     19:58

8             18 Mart Pazartesi                  05:05       06:26         12:40    16:04      18:43     20:00

9             19 Mart Salı                           05:03       06:25        12:40     16:04     18:44      20:01

10           20 Mart Çarşamba                 05:02      06:23         12:39     16:04     18:45     20:02

11           21 Mart Perşembe                 05:00       06:22         12:39    16:05     18:46     20:03

12           22 Mart Cuma                       04:58       06:20         12:39    16:05     18:47     20:04

13           23 Mart Cumartesi                04:57       06:18         12:38     16:06     18:48     20:05

14           24 Mart Pazar                       04:55       06:17         12:38     16:06     18:49     20:06

15           25 Mart Pazartesi                 04:53       06:15         12:38     16:06     18:50     20:07

16           26 Mart Salı                          04:52       06:14         12:37     16:07     18:51     20:08

17           27 Mart Çarşamba               04:50       06:12         12:37     16:07     18:52     20:09

18           28 Mart Perşembe               04:48       06:11         12:37     16:08     18:53     20:10

19           29 Mart Cuma                      04:46       06:09        12:37      16:08     18:54     20:11

20           30 Mart Cumartesi               04:45       06:08        12:36      16:08     18:55     20:12

21           31 Mart Pazar                      04:43       06:06        12:36      16:09     18:56     20:14

22           1 Nisan Pazartesi                04:41       06:05        12:36      16:09     18:57      20:15

23           2 Nisan Salı                        04:39        06:03        12:35      16:09     18:58      20:16

24           3 Nisan Çarşamba              04:38       06:02        12:35      16:10     18:59      20:17

25           4 Nisan Perşembe             04:36        06:00        12:35       16:10    18:59      20:18

26           5 Nisan Cuma                    04:34        05:58        12:34      16:10     19:00      20:19

27           6 Nisan Cumartesi             04:32       05:57         12:34      16:10     19:01      20:20

28           7 Nisan Pazar                    04:31       05:55         12:34      16:11     19:02      20:21

29           8 Nisan Pazartesi              04:29       05:54         12:34      16:11     19:03      20:23

30           9 Nisan Salı                       04:27       05:53         12:33      16:11     19:04      20:24

 

Kaynak: Haber Merkezi

# sahur ve iftar vakitleri, malatya sahur ve iftar vakitleri, malatya sahur, malatya iftar, malatya ezan saatleri, Ramazan ayı, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya imsakiye

21 Şub 2024 - 11:09 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL