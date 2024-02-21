21 Şub 2024 - 11:09 - Yaşam

Malatya’da sahur ve iftar vakitleri

Malatya İmsakiye 2024, 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar tutulacak olan Ramazan orucu için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, ve yatsı vakitlerini içerir.