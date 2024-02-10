Diyarbakır için uyarı geldi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tosunlu, Güleçoba, Övündüler, Kırkkoyun, Oğlaklı, Karacadağ, Alipınar, Fatih, Körhat, Muradiye, 5 Nisan, Yunus Emre bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, Çayırdere, Kesentaş, Yolbulan, Dağarası, Salihli, Gökiçi, Kocaali, Selmanköy, Akçakale, Kayan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Ulutürk, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Aşağışeyhler, Asmalı, Yukarışeyhler, Tepe, Kalecik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yukarı Mollaali, Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş, Buçuktepe, Kırmasırt, Yukarıortaören, Muratcık, Kuruyazı, Pembeviran, Bulutçeker, Kazıktepe, Avdalı, Yazçiçeği, Alancık, Ortaşar, Kürekli, Ballıbaba, Şeyhçoban, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Karababa, Köksalan, Bilmece, Harabe, Çınarköy, Halıören, Görece, Karabudak, Filizören, Sürendal, Gümüştaş, Bayırkonağı, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Çatmadal, Düğrük, Hacıosman, Kozan, Sati, Bozdemir bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Atalar, Keleşevleri, Sağtepe, Oyuklu, Elmadere, Camiisuk, Camii Kebir, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baltacı, Uluçeşme, Başköy, Döğer, Acar, Kocaalan, Pınar, Tepe, Arıköy bölgelerine,
Yarın 08.30-16.53 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Yenişehir, Kale, Gündoğuran, Dere bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Merkez, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Şeyh Şamil, Huzurevleri bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe bölgesine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Bağcılar, Bayır, Uygur, Kamışlı, Çukurca bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru, Muradiye, Yaprak, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Dibek, Dernek, Daralan, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Kıpçak, Çıralı, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Çavundur, Ortaç, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Karaorman, Ünal, Yayık, Boyunlu, Gürpınar, Altınkum, Kumgölü, Ormandışı, Alibey, Darköprü, Yeşilbahçe, Şanlı, Sarıbuğday, Sulubağ, Yamaçköy, Mescit, Selahattin bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Kuşburnu, Esenbağ, Sarıkamış, Köşk, Meşeler, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Sapanca, Büyükakören, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar, Hacıosman, Bahçecik, Doğu Çanakçı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Fabrika, Dokuzçeltik, Kooperatifler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.