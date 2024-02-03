Geçmişten günümüze Malatya Belediye Başkanları kimlerdi? Hangi Partiden aday oldular?

Malatya Belediyesini geçmişte kimler yönetti? Önceki dönemlerde Malatya Belediye Başkan Adayları hangi partilerden aday oldu ve kaç oy aldı? İşte detaylar…

1984 YEREL SEÇİMLERİ ERDEM SEYHAN SEMERCİOĞLU

Erdem Seyhan Semercioğlu 1941 yılında doğdu. 7 Kasım 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle vefat etti. 1984 Türkiye yerel seçimlerinde Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi'nden (ANAP) aday gösterildi. Yüzde 52,3 oy alarak seçildi ve 25 Mart 1989’a kadar görev yaptı. 1984 yılında 1 milyar liralık Belediye bütçesi, 1989 yılında 19 milyar liraya yükseldi.

1989 VE 1994 SEÇİMLERİ AHMET MÜNİR ERKAL

Ahmet Münir Erkal 1954 Malatya doğumludur. Eski Malatya Belediye Başkanı ve 22’nci Dönem Milletvekilidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek mimar olarak Malatya'da faaliyet gösterdi ve Malatya Mimarlar Odası Yönetim Kurulunda görev aldı.

1989 Türkiye Yerel Seçimleri sonrasında 35 yaşındayken Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi'nden (ANAP) Malatya Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerde yüzde 40,8 oy alarak seçildi.

1994 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi'nden Malatya Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerde yüzde 35,3 oy alarak göreve devam etti ve Görevini 18 Nisan 1999 tarihine kadar sürdürdü. Daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili oldu.

1999 SEÇİMLERİ MEHMET YAŞAR ÇERÇİ

Mehmet Yaşar Çerçi 1958 doğumlu Türk siyasetçi ve eski Malatya Belediye Başkanıdır. Belediye Başkanlık görevini 1999-2004 yılları arasında sürdürdü.

1999 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Belediye Başkan adayı oldu ve seçimlerde yüzde 43,8 oranında oy alarak seçildi. 2004 Türkiye Yerel Seçimleri’nde tekrar aday oldu. O yıl belediye başkanlığına AK Parti’den Yüzde 51,4 oy alan Hüseyin Cemal Akın geldi.

2004 SEÇİMLERİ HÜSEYİN CEMAL AKIN

Hüseyin Cemal Akın 1949 yılında Malatya’da doğdu. Avukatlık ve 2 dönem Malatya Baro Başkanlığı yaptı. 2004–2009 yılları arasında Malatya Belediye Başkanı oldu ve daha sonrasında TBMM 24’üncü Dönem Malatya milletvekili oldu. 1999 Türkiye Genel Seçimleri'nde Demokrat Parti Malatya milletvekili adayı oldu. 2004 seçimlerinde Malatya Belediye Başkanı olarak görev aldı.

Akın, 2011’de AK Parti Malatya Milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çevre Komisyonu üyesi görevine getirildi.

2009 VE 2014 SEÇİMLERİ AHMET ÇAKIR

Ahmet Çakır, 1964 yılında Malatya Darende’de doğdu. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve daha sonra 3 yıl MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı yaptı. 2007 yılı Nisan ayında o dönem AK Parti İl Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri için görevinden istifa ederek AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı oldu ve yüzde 53,1 oy alarak seçildi.

2014 Türkiye yerel seçimleri için yapılan bazı anketler oyunun düşeceğini işaret etmesine rağmen Malatya’da yüzde 62,88 oy alarak tekrar Malatya Belediye Başkanı seçildi. Başkanlığı sırasında Malatya Büyükşehir kategorisine alındı ve Çakır ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

2019 SEÇİMLERİ SELAHATTİN GÜRKAN

Selahattin Gürkan 1958 yılında Malatya’da doğdu. 1979-1989 tarihlerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan, 1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 ila 2003 yılları arasında Malatya İŞ-KUR İl Müdürü olarak çalıştı. 2004-2009, 2009-2014 ve 2014-2019 dönemlerinde Battalgazi Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2019 Seçimlerinde AK Parti’den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday oldu ve yüzde 72’lik bir oy ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

31 MART 2024 SEÇİMLERİ

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken partiler adaylarını açıklamaya başladı. Seçimler ile belirlenecek adaylardan kimin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirileceği ise merakla bekleniyor.