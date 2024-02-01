YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu ne zaman sona erecek?

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren YKS başvuruları bugün itibariyle başladı. YKS başvuru ücreti ne kadar? TYT-AYT başvuru ücretleri ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek? Geç başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugünden itibariyle başladı. Başvurular 26 Şubat'a kadar alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Milyonlarca aday YKS başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor.

GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

26 Şubat'ta son başvuruları alınacak olan YKS için geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı icin YKS başvuru ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı. Eskiden her oturum için 115 lira isteniyordu. Bu para 295 liraya çıkarıldı.

Bu bağlamda TYT+AYT'ye girecek olanlar toplam 590 lira ödeyecek. 3 oturuma da katılacak adayların toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.