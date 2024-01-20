DASK nedir? Neleri kapsar zorunlu mudur?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), Türkiye'de zorunlu deprem sigortası sağlayan ve yönetiminden sorumlu olan bir kamu kuruluşu DASK, özellikle 1999 Gölcük depremi sonrasında benzer felaketlerin yol açtığı zararları minimize etmek amacıyla kuruldu.

DASK NEDİR?

DASK, zorunlu deprem sigortasıdır ve deprem, yangın, yer kayması ve tsunami gibi doğal afet risklerine karşı maddi güvence sağlar. DASK, deprem sarsıntısının neden olduğu zararın yanı sıra depremin sonucu olarak ortaya çıkabilecek diğer riskleri de kapsar. Bu sigorta, konutun kısmi hasar görmesi veya oturulamaz hale gelmesi durumlarında zararı tazmin ederek normal yaşama dönülmesine yardımcı olmayı amaçlar.

DASK POLİÇESİ NEDİR?

DASK poliçesi, deprem sigortasının bir türüdür ve sigorta şirketleri aracılığıyla temin edilir. Poliçede, teminat tutarları, bitiş tarihi gibi sigorta ile ilgili bilgiler yer alır. DASK, düşük prim maliyetleriyle herkesin bu sigortaya erişimini kolaylaştırmayı hedefler.

DASK NELERİ KAPSAR?

DASK, depreme bağlı olarak meydana gelen bir dizi zararı kapsar. Bu zararlar arasında binanın yıkılması, deprem sonucu oluşan yangın, yer kayması, tsunami gibi afetlerin neden olduğu maddi zararlar, bina içindeki temel, duvarlar, merdivenler, çatılar gibi alanlarda meydana gelen hasarlar bulunmaktadır.

DASK’IN AMAÇLARI NELERDİR?

Bütün konutları depreme karşı güvence altına almak.

Mali hasarları reasüre ederek (yeniden sigortalayarak) paylaşmak.

Devletin deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.

Ülkede sağlıklı yapılaşmaya katkıda bulunmak.

Toplum genelinde sigorta bilincini geliştirmeye destek olmak.

DEPREM SİGORTASININ YARARLARI NELERDİR?

Deprem sigortası, depremin neden olduğu hasarları belirli bir teminat tutarı dahilinde karşılar.

Hasar görenlere devlet yardım ettiğinden, normal yaşama dönmek daha kolay olur.

DASK, deprem sonrası maddi kayıpları hemen telafi eden somut bir güvence sağlar.

Zorunlu bir sigorta olması, toplumda deprem sigortası bilincini artırır ve sigortalı sayısını arttırır.

DEPREM SİGORTASI ZORUNLU MU?

Evet, deprem sigortası zorunlu bir sigorta türüdür. Afet Sigortaları Kanunu'na göre DASK sigortası yaptırmayanlar belirli yaptırımlarla karşılaşabilir. Devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi durumunda yapılan yardımdan yararlanamazlar. Ayrıca, evlerine elektrik, su ve doğal gaz bağlatamazlar.

DASK'I KİM YAPAR?

Deprem sigortasını ev sahipleri veya kiracılar yaptırabilir. Ancak, deprem sonrası tazminatı sadece ev sahipleri alabilir.

DASK SİGORTASI FİYATLARI

DASK sigortası fiyatlarını öğrenmek ve teklif almak için Sigortam.net üzerinden başvuru formunu doldurabilirsiniz.

DASK İPTALİ YAPILABİLİR Mİ?

DASK, zorunlu bir sigorta olduğu için isteğe bağlı iptal edilemez. Ancak, yanlış bilgilerle düzenlenen poliçelerin iptali mümkündür.

DASK MUAFİYETİ NEDİR?

DASK sigortasında her bir hasar için yüzde 2 muafiyet uygulanır. Bu, poliçe bedelinin yüzde 2'sini aşmayan zararları sigorta karşılamaz ve sigortalı tarafından ödenir. Muafiyet, her 72 saatlik dönemde yaşanan hasarlar için de geçerlidir.

Kaynak: Haber Merkezi