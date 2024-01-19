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Genç kızların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki genç kız arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Genç kızların kavgası kanlı bitti: 1 yaralı mask
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki genç kız arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İçerişehir Mahallesi göl sahili yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavga olduğu ihbarı yapılması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler, bıçakla yaralanan bir genç kızla karşılaştı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çağla S. (22) acil serviste yapılan ilk müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya’ya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, Çağla S.’yi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçtığı belirtilen kişinin de bir genç kız olduğu bilgisine ulaşırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Oca 2024 - 23:52 - Gündem

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