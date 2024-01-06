80'li Yıllarda Malatya En lüks semt bakın neresiymiş?

80’li yıllarda Malatya’yı merak ediyor musunuz? Hem tarihi hem de kültürü bakımından önemli yere sahip olan Malatya’da o dönemlerde Emeksiz Caddesi ve Fuzuli Caddesi önemli semtler arasında yer alıyordu. Kentin en kalabalık bölgesi ise Akpınar, Bakırcılar Pazarı’nın olduğu bölgeydi.

EMEKSİZ CADDESİ VE FUZULİ CADDESİ: KENTİN İNCİSİ

Malatya, 80'li yıllarda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirdi. Bu dönemde, Emeksiz Caddesi ve Fuzuli Caddesi, şehrin önemli semtlerinden biri haline gelmişti. Akpınar ve Bakırcılar Pazarı, kentin en kalabalık bölgelerinden biriydi.

EMEKSİZ CADDESİ: YENİ YAPILAŞMANIN KALBİ

6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan Malatya'nın en lüks semti, yeni yapılaşmanın odak noktası haline gelen Emeksiz Caddesi oldu. Malatyaspor futbolcularının tercih ettiği bir semt olarak bilinen bu cadde, aynı zamanda kentin ilk özel hastanesine ev sahipliği yapıyordu.

FUZULİ CADDESİ: TARİH KOKAN CADDELERDEN BİRİYDİ

Fuzuli Caddesi, büyükçe bir yazlık sinemaya ev sahipliği yapıyordu ve tarih açısından önemli bir caddedir. O dönemde pek çok yer gibi fazla göze çarpmasa da şehrin önemli caddelerinden biriydi.

AKPINAR VE BAKIRCILAR PAZARI: KENTİN CANLI TİCARET MERKEZİ

Akpınar, yeni yapılaşmanın merkezi haline gelen Emeksiz Caddesi'nin yanı sıra kentin en kalabalık bölgelerinden biriydi. Bakırcılar Pazarı, köylü kesiminin yoğun ilgi gösterdiği, canlı ve renkli bir ticaret merkeziydi.

İŞ HAYATINDA YENİ DÖNEM: EMEKSİZ CADDESİ'NİN DEĞİŞİMİ

Emeksiz Caddesi, yeni yapılaşmanın yanı sıra Malatya'nın ilk geniş çaplı marketlerine ve mobilya mağazalarına ev sahipliği yapıyordu. Cadde üzerinde yer alan Verem-Savaş'ın bulunduğu bölgede kentin en lüks pastanesi de bulunuyordu. Kent merkezinde araç sayısının az olduğu dönemlerde, şehirlerarasında sakin bir şehir olarak biliniyordu.

KAPALI ÇARŞI: ELİT KESİMİN ALIŞVERİŞ NOKTASI

Kapalı Çarşı, daha çok elit kesimin tercih ettiği bir alışveriş noktasıydı. Alt katında orlon satışları yapılan çarşı, örgü malzemeleriyle ilgilenenlerin uğrak noktasıydı.

CİHAN LOKANTASI: LEZZETİN ADRESİ

80'li yıllarda Malatya'da en lezzetli sulu yemeklerin servis edildiği Cihan Lokantası, dönemin ilk sulu yemek satışı lokantaları arasında öne çıkıyordu.

ÇİĞKÖFTECİLER: CAZİP LEZZETİN TEMSİLCİLERİ

Çiğköfteciler, şimdiki gibi yaygın olmasa da o dönemde de popülerdi. Daha çok kollu sepetlerde satılan çiğköfte, kahvehane ve işyerleri tarafından tercih ediliyordu.

VERESİYE ALIŞVERİŞ: İŞYERLERİ VE MAHALLE BAKKALLARI

80'li yıllarda peşin alışverişler nadirken, bakkal, manav, fırın, mobilya, giyim gibi birçok alışveriş veresiye yapılıyordu.

KASAP PAZARI: ET ALIŞVERİŞİNİN KALBİNDE

Kasap Pazarı, et alışverişinin yoğunlaştığı bir bölgeydi. Sırtlarındaki etleri parça halinde satan kasaplar, mahalle sakinlerinin kasapları olarak biliniyordu. Kıyma makinesinin nadir bulunduğu dönemde kıyma zırh ile yapılıyordu.

KAYISI KOLA: GAZLI İÇECEKLERİN VAZGEÇİLMEZİ

80'li yıllarda Malatya'nın markası haline gelen Kayısı Kola, tahta kasalar içerisinde en çok tüketilen gazlı içecekti.

Malatya, 80'li yıllarda semtleri, iş hayatı ve kültürel dokusuyla zengin bir şehir olarak anılmaktadır. O dönemin hatıraları, şehrin o yıllardaki yaşamını yansıtmaktadır.