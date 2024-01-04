Malatya’da drenajlar mı tıkandı?

Malatya’da depremin ardından oluşan sorunlardan biri de bazı noktalarda drenaj kanallarının işlevsiz kalması… Şehirde yağmur yağdığında çevreyi su basması da aslında bir miktar bundan kaynaklanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan Malatya’nın büyük bir kısmı yıkıldı. Yaşanan depremlerde birçok drenaj kanalı da hasar gördü. Depremlerden sonra bir miktar işlevsiz kaldığı düşünülen kanallar birçok noktada su birikintilerine neden oluyor.

Kışın gelmesiyle yağmurlu havalar başladı. Asrın felaketinden sonra ağır hasar alan Malatya’da birçok alt yapı sorunu oluşmuştu. Depremlerden sonra drenaj kanaları kışın gelmesiyle de birlikte bazı sorunlar çıkardı. Tamir edilmeyen drenaj kanaları yağmurun yağmasıyla birçok noktada su birikintisine neden oldu.

Yıkımların devam etiği Malatya’da toz oluşmaması için kullanılan su yağmur sularına eklenince yolar göle döndü. Bazı yerlerde vatandaşlar yoldan uzak yürüse de birçok noktada kaldırım bulunmuyor. Kaldırım bulunmayan yerlerde yol kenarında yürümek zorunda kalan vatandaşlar su içinde kalıyor. Sadece araçların sularıyla ıslanmayan vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda biriken sulardan geçerken ıslanıyor. Durak kenarlarında da oluşan su birikintileri birçok aracın geçmesiyle vatandaşları mağdur ediyor. Sadece vatandaşlar değil yola yakın konteynerler de su içinde kalıyor.