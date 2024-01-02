2024 MSÜ başvuruları başladı detaylar ve başvuru kılavuzu

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ
MSÜ başvuruları 3 Ocak - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, bu süre içinde başvurularını yapabilirler.
MSÜ Başvuru Şartları:
Adaylarda aranan bazı temel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Harp Okulları (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokulları (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alacak.
Harp Okulları için en fazla 20 yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),
Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 2018-MSÜ sınavına katılmış ve belirlenen çağrı taban puanını almış olmak.
MSÜ BAŞVURU YÖNTEMLERİ
Başvurular, Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilecek.
MSÜ BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgiler, 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanacak olan 2024-MSÜ başvuru kılavuzunda yer alacak. Adaylar, başvuru kılavuzunu inceleyerek başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.
MSÜ'ye başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, başvuru kılavuzunu detaylı bir şekilde inceleyerek başvuru süreci, sınav takvimi ve gereklilikler hakkında güncel bilgilere ulaşabilirler. Bu detaylı bilgiler, adayların başvuru sürecini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.