2024 MSÜ başvuruları başladı detaylar ve başvuru kılavuzu

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

MSÜ başvuruları 3 Ocak - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, bu süre içinde başvurularını yapabilirler.

MSÜ Başvuru Şartları:

Adaylarda aranan bazı temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Harp Okulları (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokulları (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alacak.

Harp Okulları için en fazla 20 yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya 2018-MSÜ sınavına katılmış ve belirlenen çağrı taban puanını almış olmak.

MSÜ BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Başvurular, Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgiler, 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanacak olan 2024-MSÜ başvuru kılavuzunda yer alacak. Adaylar, başvuru kılavuzunu inceleyerek başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

MSÜ'ye başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, başvuru kılavuzunu detaylı bir şekilde inceleyerek başvuru süreci, sınav takvimi ve gereklilikler hakkında güncel bilgilere ulaşabilirler. Bu detaylı bilgiler, adayların başvuru sürecini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi