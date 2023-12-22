Malatya’da elektrik kesintisi şoku: 23 Aralık 2023'te karanlıkta kalacak bölgeler!

Yaşanacak kesintiler öncesinde, belirtilen mahallelerde ve ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve elektrik kullanımını planlamaları öneriliyor. Elektrik kesintisi süresince bu bölgelerde yaşayan vatandaşların elektriksiz kalma durumuna karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.
HEKİMHAN’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hekimhan ‘da 23 Aralık 2023 Cumartesi günü yani yarın elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesinti Süresi: 8 Saat
Etkilenen İlçe: Hekimhan
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Güzelyurt Mahallesi
Kesinti Sebebi: İşletme Bakım Çalışması
Başlama Zamanı: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 23 Aralık 2023 Cumartesi 17:00
BATTALGAZİ’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 7 Saat
Etkilenen İlçe: Battalgazi
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Şişman ve Ağılyazı Mahallesi.
Kesinti Sebebi: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 23 Aralık 2023 Cumartesi 16:00
Yaşanacak kesintiler öncesinde, belirtilen mahallelerde ve ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve elektrik kullanımını planlamaları önerilir. Haber kaynakları ve yerel elektrik dağıtım şirketi tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre hareket etmek önem arz ediyor.
Malatya'da 23 Aralık 2023 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintileri, birçok ilçede ve mahallede yaşamı olumsuz etkileyecek.
AKÇADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 8 Saat
Etkilenen İlçe: Akçadağ
Etkilenecek Mahalleler: Gölpınar, Altunlu, Sahilköy, Ören, Bölüklü, Hançerli, İkinciler, Kömekavak Mahallesi.
Kesinti Sebebi: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama Zamanı: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 23 Aralık 2023 Cumartesi 17:00
PÜTÜRGE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 7 Saat
Etkilenen İlçe: Pütürge
Etkilenecek Mahalle: Gözlüce Mahallesi.
Kesinti Sebebi: İşletme Bakım Çalışması
Başlama Zamanı: 23 Aralık 2023 Cumartesi 10:00
Bitiş Saati: 23 Aralık 2023 Cumartesi 17:00
Yaşanacak kesintiler öncesinde, belirtilen mahallelerde ve ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve elektrik kullanımını planlamaları gerekiyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.