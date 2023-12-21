Bilimsel ispatı yok ama En uzun gece 21 Aralık değil, 6 Şubat’tı

Tüm bilimsel veriler 21 Aralık tarihinin en uzun gece olduğunu ifade ederken, aslında herkes evleri başına yıkılmış bebeklerden, çocuklardan, yaşlılardan, henüz hayatının baharında olan insanlardan, yeni evlenmiş daha gelinliği, damatlığı üzerinde olan gençlerden, çocuklarını kollarının altına alıp enkaz altında kalmış annelerden, babalardan ve yerle bir olmuş 11 şehirde gözyaşı ve çaresizlikle bekleyen milyonlarca kişiden, yani 6 Şubat’tan bihaberdi… Bilimin en uzun gece dediği 21 Aralık saatler sonra sona erecek, deprem bölgesinde ise 6 Şubat’tan sonra kimseye güneş doğmadı…

Bilim, akademi, matematik, gezegenler, herkes en uzun gecenin 21 Aralık olduğunu ifade ederken, aslında evleri başına yıkılmış bebeklerden, çocuklardan, yaşlılardan, henüz hayatının baharında olan insanlardan, yeni evlenmiş daha gelinliği, damatlığı üzerinde olan gençlerden, çocuklarını kollarının altına alıp enkaz altında kalmış annelerden, babalardan ve yerle bir olmuş 11 şehirde gözyaşı ve çaresizlikle bekleyen milyonlarca kişiden, yani 6 Şubat’tan bihaberlerdi…

21 ARALIK VE MERAK EDİLENLERİ

21 Aralık, tüm dünyada kışın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gündönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk geliyor ama çoğunlukla bu ekinoks tarihi 21 Aralık olarak kabul ediliyor. 21 Aralık ile Kuzey Yarım Küre’de kış başlangıcı yaşanır ve Güney Yarım Küre ise yaz başlangıcına geçiyor. Kuzey Yarım Küre’de artık gündüzler uzamaya başlıyor ve geceler yavaş yavaş kısalıyor. Bunun tam tersi ise Güney Yarım Küre’de yaşanmaya başlıyor.

ASRIN FELAKETİ

Bilimsel veriler dışında 6 Şubat günü yaşanan depremler ise deprem bölgesinde güneşin doğmasını engelledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen o kâbusta hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783 oldu. Bu sayının birkaç daha arttığı ifade ediliyor. Malatya'da ise maalesef bin 237 kişi depremde hayatını kaybetti. Şehirler tam anlamıyla yerle bir oldu, Malatya da kocaman bir meydan haline geldi.

“6 ŞUBAT'I YAŞAMAYAN EN UZUN GECE 21 ARALIK DİYOR”

Bu bağlamda 6 Şubat’tan sonra yaşanan ilk 21 Aralık sürecini depremzedeler şöyle yorumladı:

“21 Aralık en uzun geceymiş, siz bide 6 Şubat'ta evde tek başına depreme yakalanıp çelik kapıyı açamamanın ne kadar uzun sürdüğünü bilseniz...”

“Bilimsel ispatı yok ama en uzun geceyi 6 Şubat'ta biz yaşadık.”

“Bugün 21 Aralık: Süre olarak en uzun gece olabilirsin ama en uzun gece 6 Şubat'tır.”

“Sadece bu senenin değil hayatımın en uzun gecesiydi 6 Şubat. Hâlâ acısı kalbimin derinlerinde.”

“Zaman dilimi olarak en uzun gece bugün olabilir ama bu yıl benim için en uzun bitmek bilemeyen saatlerin geçmediği gün 6 Şubat.”

“6 Şubat'tan uzun gece bilmem ben.”

“6 Şubat'ı yaşamayan en uzun gece 21 Aralık diyor.”

“6 Şubat depremi olana kadar en uzun gece 21 Aralık’tı.”

“Bilimsel olarak 21 Aralık en uzun gece olabilir ama bu ülkenin en uzun gecesi 6 Şubat’tır; yetişemediklerimiz, kaybettiklerimiz, her şeyi yarım kalanlar.”