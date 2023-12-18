Malatya'da şehir genelinde yaşanan elektrik kesintisi hangi bölgeleri kapsayacak?

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çarmuzu, Battalgazi mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Esikli, Ulaçlı, Deregezen mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Toptaş, Yarımcahan, Çolakoğlu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Darıpınar, Kaleköy, Salkımlı, Bentköy mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Gözlüce Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Düzce, Budak, Aşağıulupınar, Sekizsu mahallelerine,
Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim, Başharık, Cevherizade, Ataköy, Hacı Abdi, Ferhadiye, İstiklal, Paşaköşkü, Zaviye, İzzetiye, Hasan Varol, K. Mustafapaşa, Hamidiye, Nuriye, B. Mustafapaşa, Aslanbey, Saray, Çukurdere, Şifa, Şıkşık, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Dabakhane mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe, Bayırköy, Gümüşsu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Abuşoğlu mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Karababa Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kaynak, Balaban mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir Kurucaova, Kolköy mahallelerine,
20 Aralık Çarşamba 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bentköy Mahallesi’ne,
20 Aralık Çarşamba 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı, Günyüzü mahallerine,
21 Aralık Perşembe 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Mezra Mahallesi’ne,
21 Aralık Perşembe 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’ne,
21 Aralık Perşembe 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Gertan Mahallesi’ne,
21 Aralık Perşembe 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenipınar, Kozluca, Balaban mahallelerine,
22 Aralık Cuma 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Orduzu, Çamurlu mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.