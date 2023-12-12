12 Ara 2023 - 10:27- Gündem G:

Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, yerel olmak üzere aralıklı yağmur, karla karışık yağmurlu olacağı bildirildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
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Yayınlanan raporda rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 12 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 10 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 9 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 12 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece”

 

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12 Ara 2023 - 10:27 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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