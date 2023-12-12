Malatya’da hava nasıl olacak?

Yayınlanan raporda rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi. Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 12 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 10 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 9 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 12 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 11 derece”