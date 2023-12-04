“Çayırköy’e depreme dayanıklı yeni bir yaşam alanı kuruluyor”

Şubat tarihinde meydana gelen ‘asrın felaketi’ ismi verilen büyük depremlerde çok sayıda bina ve ahırın yıkıldığı Yeşilyurt İlçesinin kırsal bölgelerine vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek konforlu, modern ve kaliteli yapılar inşa ediliyor.

Deprem yaralarını sarmak ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları güvenli alanlara taşımak adına başlatılan yatırımlar çerçevesinde 14 mahalleye toplam 605 köy evi ile 108 ahır inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek. Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Yeşilyurt’un Çayırköy Mahallesi’nde inşaatına başlanan 51 konut ve 7 ahırın iç ve dış imalatları ise tüm hızıyla sürüyor.

BAŞKAN ÇINAR ZİYARETTE BULUNDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da Çayırköy Mahallesi’ni ziyaret ederek devam eden Köy Evlerinin inşaatını inceledi. Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde yapımları devam eden Afet Konutlarının yanı sıra Köy Evlerinin inşaatlarını takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzede aileleri güvenli alanlara taşımak amacıyla başlatılan depreme dayanıklı konut alanlarının en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi için Yeşilyurt Belediyesinin tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyledi.

“İLÇEMİZDE DEPREMLERDEN EN FAZLA ETKİLENEN MAHALLELERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR”

Şubat depremlerinde evleri ve ahırları zarar gören kırsal bölgelerde ikamet eden vatandaşların barınma sorunun giderilmesi amacıyla başlatılan Köy Evleri inşaatlarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çayırköy Mahalle’mizde yaklaşık 104 ağır hasarlı eviyle ilçemizde depremlerden en fazla etkilenen mahallelerimiz arasında yer alıyor. Mahallemizde yeni köy evleri için hazır olan hazine arazileriyle ilgili hazırlıklar tamamlandıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 140 metrekareden oluşan konutlarımızın inşaat çalışmaları hız kazandı.51 konut ve 7 ahırdan oluşan buradaki köy evlerimizin tamamında temel atmaların yanı sıra iç ve dış imalatlar ile çatı ve yalıtımlarla ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Şantiye şefiyle toplantı yaptık ve süreçle ilgili bilgiler aldık. İnşaatlar planladığı gibi aksamadan devam ediyor. Belediye olarak ilçemizdeki afet konutlarının yanı sıra köy evlerinin en kısa sürede depremzede ailelere teslim edilmesi için bizler de tüm gücümüz ve imkânlarımızla katkı sağlıyoruz. 2024 yılının Bahar ayıyla birlikte buradaki konutların teslim edilmesi hedefleniyor. Çayırköy Mahalle’miz yeni köy evleriyle birlikte nitelikli ve güzel bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımış olacağız. Rabbim hepimizi afetlerden korusun ve muhafaza etsin inşallah” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra Çayırköy Mahallesi’nde inşa edilen Cem Evini de ziyaret edip, Mahalle Muhtarı Müslüm Özdemir’den bilgiler aldı. Mahallelerine yeni konutlar yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Çayırköy Mahalle Muhtarı Müslüm Özdemir, Köy Evlerinin kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi amacıyla desteklerini eksik etmeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: BÜLTEN