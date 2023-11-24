Fore Kazık Nedir? Ne Zaman Uygulanır?

Fore kazığını birçok vatandaş daha önce sadece adını duymuş olsa da belki de ilk kez nasıl bir şey olduğunu araştırmaya başladı. Fore kazığı belirli çap ve derinlikte dairesel olarak kesitli delgiler yapılarak açılan kuyulara demir donatıların yerleştirilmesi ve beton dökülmesi ile oluşturulan sütun ve silindir biçiminde betonarme bir yapıdır. Fore kazığından çok halk arasında dik uzun betonarme kazıklar olarak biliniyor. Fore kazığı yaklaşık 40-50 metrelere varan derinliklere dahi uygulanabiliyor.

Fore kazığı özellikle deprem bölgelerinde zemini zayıf bölgeler üzerine oturtulacak yapılar için kullanılır. Kendini tutamayan zeminler olarak da bilinen zayıf zeminlerde fore kazıklarının inşa çalışması günümüzde artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

YAŞANAN ACILARDAN SONRA KAÇINILMAZ OLDU

Deprem ülkesi olan Türkiye, deprem felaketleri ile defalarca canı yanmış bir ülke konumundadır. Bu acının sonuncusu 6 Şubat depremleri olmuştur ve 50 binin üzerinde vatandaşımız 11 ili etkileyen ve çevreleyen depremle büyük yara aldı. Depremle yıkılan şehirlerin zeminlerinde, zayıflık tespit edilen bölgelere fore kazığı uygulaması başlatılması yaşanan acılardan sonra kaçınılmaz oldu.

OLDUKÇA YÜKSEK MALİYET ÇIKARMAKTA

Fore kazıklarının faydası ve nasıl yapıldığı kadar araştırılan bir diğer konu ise maliyetidir. Günümüz şartlarında birçok inşaat malzemelerinde artan fiyatlar nedeni ile fore kazıkları da oldukça yüksek maliyet çıkarmakta. Fore kazığının günümüz şartlarında maliyeti beton, demir ve işçilik maliyetleri ile birlikte oldukça yüksek çıkabiliyor. Bin metre uzunluğunda 65 santimetre çapında bir fore kazığının ortalama maliyeti günümüz şartlarında 300 bin TL ile 350 bin TL civarında olduğu belirtiliyor.

FORE KAZIĞI DEPREM ANINDA NASIL BİR FAYDA SAĞLAR?

Türkiye birçok kez deprem yaşamış ve bu depremlerle çok sayıda vatandaşını kaybetmiş bir ülke. İzmit, Düzce, Van, Elazığ ve son olarak Kahramanmaraş depremleri ile ülkemizde oldukça hasar oluşturmuş duruma gelmiştir. Derin temellerle yapı yüklerinin zayıf zeminlerden sağlam zemine taşıma amacı olan fore kazıkları, deprem anında redye temel ile birlikte çalışır. Zayıf zeminler üzerine yapılacak inşaların fore kazıkları ile birlikte, daha güçlü yapılar halini alacağı ise yetkililer ve araştırmacılar tarafından belirtiliyor.