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MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 403 Leylek Pınarı - Şire Pazarı ve 402 Elma Suyu-Şire Pazarı’na ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…
MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri mask
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403 otobüsleri nereye gidiyor? 403 otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Leylek Pınarı - Şire Pazarı’na ulaşım sağlayan 403 otobüslerinin kalkış saatleri…

 

403: LEYLEK PINARI - ŞİRE PAZARI

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış        Leylek Pınarı Kalkış

    -                                      06:00

07:00                                      -

08:30                                      -

10:00                                      -

11:00                                      -

12:00                                      -

13:30                                      -

15:00                                      -

16:00                                      -

17:00                                      -

18:30                                      -

20:00                                      -

 

CUMARTESİ

Merkez kalkış        Leylek Pınarı Kalkış

    -                                      06:00

07:00                                      -

08:30                                      -

10:00                                      -

11:00                                      -

12:00                                      -

13:30                                      -

15:00                                      -

16:00                                      -

17:00                                      -

18:30                                      -

20:00                                      -

 

PAZAR

Merkez kalkış        Leylek Pınarı Kalkış

07:00                                      -

08:30                                      -

10:00                                      -

11:00                                      -

12:00                                      -

13:30                                      -

15:00                                      -

16:00                                      -

17:00                                      -

18:30                                      -

19:30                                      -

402: ELMA SUYU-ŞİRE PAZARI

 

402 otobüsleri nereye gidiyor? 402 otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Elma Suyu-Şire Pazarı’na ulaşım sağlayan 402 otobüslerinin kalkış saatleri…

 

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış        Elmasuyu Kalkış

06:00                                      -

06:40                                      -

07:20                                      -

08:00                                      -

10:00                                      -

12:10                                      -

15:00                                      -

16:30                                      -

17:40                                      -

19:30                                      -

CUMARTESİ

Merkez kalkış        Elmasuyu Kalkış

06:00                                      -

06:40                                      -

07:20                                      -

08:00                                      -

10:00                                      -

12:10                                      -

15:00                                      -

16:30                                      -

17:40                                      -

19:30                                      -

PAZAR

Merkez kalkış        Elmasuyu Kalkış

06:50                                      -

08:00                                      -

10:00                                      -

12:10                                      -

15:30                                      -

17:40                                      -

19:30                                      -

 

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22 Kas 2023 - 17:50 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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