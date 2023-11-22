MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri

403 otobüsleri nereye gidiyor? 403 otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Leylek Pınarı - Şire Pazarı’na ulaşım sağlayan 403 otobüslerinin kalkış saatleri…
403: LEYLEK PINARI - ŞİRE PAZARI
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış Leylek Pınarı Kalkış
- 06:00
07:00 -
08:30 -
10:00 -
11:00 -
12:00 -
13:30 -
15:00 -
16:00 -
17:00 -
18:30 -
20:00 -
CUMARTESİ
Merkez kalkış Leylek Pınarı Kalkış
- 06:00
07:00 -
08:30 -
10:00 -
11:00 -
12:00 -
13:30 -
15:00 -
16:00 -
17:00 -
18:30 -
20:00 -
PAZAR
Merkez kalkış Leylek Pınarı Kalkış
07:00 -
08:30 -
10:00 -
11:00 -
12:00 -
13:30 -
15:00 -
16:00 -
17:00 -
18:30 -
19:30 -
402: ELMA SUYU-ŞİRE PAZARI
402 otobüsleri nereye gidiyor? 402 otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Elma Suyu-Şire Pazarı’na ulaşım sağlayan 402 otobüslerinin kalkış saatleri…
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış Elmasuyu Kalkış
06:00 -
06:40 -
07:20 -
08:00 -
10:00 -
12:10 -
15:00 -
16:30 -
17:40 -
19:30 -
CUMARTESİ
Merkez kalkış Elmasuyu Kalkış
06:00 -
06:40 -
07:20 -
08:00 -
10:00 -
12:10 -
15:00 -
16:30 -
17:40 -
19:30 -
PAZAR
Merkez kalkış Elmasuyu Kalkış
06:50 -
08:00 -
10:00 -
12:10 -
15:30 -
17:40 -
19:30 -
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.