Adıyaman Malatya’dan nasıl ayrıldı? Rekor oyun getirdiği ayrılık

2 Mayıs 1954 tarihinde TBMM'de görev yapacak 10. dönem milletvekilleri için seçim yapıldı. 1954 genel seçimleri, Demokrat Parti’nin (DP) ilk iktidar deneyiminin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) de ilk muhalefet döneminin ardından gerçekleşen bir genel seçimdi. Yaklaşık 9 milyon seçmen oy kullandı.

MALATYA’DA SANDIKTAN CHP ÇIKMIŞTI

Demokrat Parti, oyların yüzde 58,4'ünü alarak 503 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi %35,1'lik oranla 31 milletvekili, Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) 5 milletvekili çıkarırken, 2 kişi de bağımsız olarak toplam 541 milletvekili seçildi. Seçimde CHP Malatya’da birinci olmuştu. Nitekim şehirde DP’ye çıkan oy oranı yüzde 44,5, CHP’ye çıkan oy oranı ise yüzde 54,3’tü.

Bu bağlamda Tvnet’in ele aldığı Adıyaman’ın Malatya’dan ayrılma olayı şu şekilde gelişti:

CHP’nin ilk kez muhalefet partisi olarak katıldığı 1954 seçimlerinde vatandaşlar, 1946’dan beri hizmetlerini gördüğü partiler arasında tercih yapacaktı. DP 1954 seçimlerinde gücünü korumaya devam etti. Demokrat Parti, oyların yüzde 57,50'sini aldı. Seçimde katılım oranı 0,7 puan düşerek yüzde 88,6 oldu.

REKORU HALEN KIRILAMADI

1954 seçimlerinde DP, rekoru hala kırılamamış olan yüzde 58’le tekrar seçildi. Çoğunluk oyun muhalefet partilerine çıktığı şehirler sadece Malatya, Kırşehir, Sinop, Tunceli ve Kars’tı. Bu sonuçlar yüzünden Malatya ve Kırşehir’in kaderi tamamen değişti.

DÖNEMİN MECLİS BAŞKANI ADIYAMAN’A İL OLMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Tvnet’in ele aldığı konuya göre, dönemin Meclis Başkanı Refik Koraltan Malatya’nın bir ilçesi olan Adıyaman’a DP’ye il olacakları vaadini vermişti. Bu vaat çok fazla şey ifade ediyordu çünkü il olmak çok daha gelişmiş bir yapılaşma, yeni yollar, araçlar ve fakirlikten kurtulmak demekti. İlçe Adıyaman iktidar yanlısı olduğunu belirtirken Malatya seçimde açık ara CHP’yi desteklemişti. Seçimlerden sonra Halk Partisi’ni destekleyen Malatya’nın gücünü azaltmak için Adıyaman Malatya’dan ayrıldı ve il oldu.

Aynı seçimde Kırşehir’den yüzde 45 oranla Cumhuriyetçi Millet Partisi’ne oy çıktı. Oyların çoğunluğunu yine DP almış olsa da bunu tehdit olarak algılayan iktidar, Kırşehir’i ilçe yapma çalışmalarına başladı. Bunun için ise Kırşehir’in bağlanacağı bir il gerekiyordu. Çözüm olarak ilçe olan Nevşehir il oldu, Kırşehir de Nevşehir’e bağlandı.