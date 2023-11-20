Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Yıldırım’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Kuzey Sokak, Kalender Apartmanı, Battalgazi,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Satiye Tunç’un taziye adresi; Taziye adresi bulunmamaktadır, taziye verilmeyecektir,
48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Beyaz Kiycak’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Fendoğlu Caddesi, No: 77/1, Battalgazi,
59 yaşında vefat eden ve Topraktepe Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Selahattin Akyıldız’ın taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Karaca Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Veli Çelik’in taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan,
66 yaşında vefat eden ve İnlice Mahallesi Sincik / Adıyaman Mezarlığına defnedilen Halit Çok’un taziye adresi: İnlice Mahallesi, Sincik / Adıyaman”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.