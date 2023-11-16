“Cevatpaşa’nın gelişmesi bizim için önemli”

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeşilyurt’un mahallelerini ‘Türkiye Yüzyılı’ Vizyonuna uygun yatırımlarla buluşturup, ulaşım ağının konforunu her geçen gün daha iyi bir düzeye çıkartıyor. Depremlerden sonra tek katlı müstakil evlerin arttığı Cevatpaşa Mahallesi’nin yolları da bu çalışmalar kapsamında baştan aşağıya yenilenerek güvenli, konforlu ve sağlıklı hale getiriliyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u ‘Türkiye Yüzyılı’ Vizyonuna uygun yatırımlarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

“KAYITLARA GÖRE 500’E YAKIN EV İNŞA EDİLİYOR”

Cevatpaşa Mahallesi’nde tek katlı müstakil evlerin artmasıyla birlikte artan yol taleplerini çözüme kavuşturduklarını dile getiren Başkan Çınar, şunları kaydetti:

“İlçemizin en hareketli mahallelerinden olan Cevatpaşa’nın yaşam şartlarını kaliteli hale getirmek için başlattığımız yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son yıllarda yaşanan pandemi süreci ve depremlerden dolayı bu bölgemizde ki tek katlı evlerin sayısında ciddi bir artış oldu, şu anda kayıtlara göre 500’e yakın ev inşa ediliyor. Mahallemizde parselasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlarımız bu bölgeyi daha fazla tercih ediyorlar. Bölgede konut sayısı fazlalaşın da doğal olarak gerek mevcut yolların düzenlenmesi gerekse de yeni yolların açılması elzem oldu. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerimizin bölgede yaptığı teknik incelemelerin ardından aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yolların bakımını ve tadilatları yapılırken, diğer taraftan sathi kaplama çalışmalarıyla bölgenin ulaşım ağını daha sağlıklı ve güzel hale getiriyorlar. Yapılan planlama neticesinde bu mahallemizde yaklaşık 15 km’lik yol alt yapısı baştan aşağıya yenilenmiş olacak ve buradaki ulaşım ağımızın kalitesi de artmış olacak.”

“GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Vatandaşların yaşam kalitelerini artırdıklarını belirten Çınar, “81 mahallemiz gibi Cevatpaşa Mahalle’mizin gelişmesi, yaşam şartlarının daha modern hale gelmesi bizim için çok önemlidir. Şehir merkeziyle iç içe olan bu şirin mahallemiz ayrıca tren yoluyla da entegre olmuş durumda. Tren yoluyla ilgili devlet demiryolları nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde buraya alt geçit ya da üst geçitle ilgili hazırlık yapıldı, ihale ve yapım süreciyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Tren yoluyla ilgili sorun giderildiği zaman bu mahallemizin daha fazla gelişmesinin önü açılmış olacak. Hemzemin geçidinin bertaraf edilmesiyle birlikte buradaki yol ağı daha güvenli ve sağlıklı bir görüntüye kavuşmuş olacak. Biz ne yapıyorsak hangi hizmeti yerine getiriyorsak vatandaşlarımızın daha kaliteli ve güzel alanlarda yaşaması için yapıyoruz. İlçemiz için, mahallelerimiz için hemşehrilerimiz için durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Cadde ve sokaklarımızı ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna uygun yatırımlarla buluşturup vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmaktayız” diye konuştu. (Bülten)

Kaynak: BÜLTEN