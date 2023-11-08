Bu kavga daha çok konuşulur

Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden 2 gündür birbirlerini etiketleyerek bazı ithamlarda bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi içinde yaşanan usulsüzlüğe ilişkin bir yorumda bulunarak,

“Skandallar belediyesi skandallara doymuyor. Gri pasaport skandalı ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Yeşilyurt Belediyesi bu kez de yolsuzluk ve sahte Belediye Meclisi kararı ile gündemde. Yeşilyurt Belediyesinde yapay zekayla sahte belediye meclisi kararı oluşturup belediye arsalarını satan 4 personel açığa alındı. Bakalım daha neler göreceğiz”

ifadelerine yer verdi.

Ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“Gazi Meclisimizde terör örgütü sempatizanlığına zaafı olan Sn. Veli Ağbaba’yı bu ülkenin ilerlemesine hizmet eden, vatanını seven, ülkesini seven, nerede AK Partili bir Belediye Başkanı varsa yaptıkları dezenformasyonlarla hedefi ona ve ailesine yöneltmek için el sıkıştıkları masadan kalkmaya davet ediyorum. İlk ve son kez söylüyor ve uyarıyorum. Terör örgütleri sempatizanlarıyla basın çatısı altında bir araya gelmek yiğidin harman olduğu 4/4'lük Malatyalılara yakışmaz”

şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine Veli Ağbaba bu paylaşımı yeniden gönderi yaparak şunları söyledi:

“Ne dedikleri belli değil, ne yaptıkları belli değil. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar gri pasaport skandalına, yaptığın kirli işlere terörü, bayrağı, kutsal değerlerimizi alet etmeyi bırak artık. Kendi personelin onlarca belediye arazisini sahte evrakla satmış, sen göz yummuşsun, keşke cesaretini biraz da ona göstersen. Dört dörtlük kenti rezil etmişsin, rezilliğine Malatyalıları alet etme!”

Bu paylaşıma istinaden Mehmet Çınar ise bir tweet dizisi paylaşarak, sonuna şu ifadeyi ekledi:

“Sizin olduğunuz yerde kızışan pazarlıklar, saldırı, suikast ve kanlı eylemlere alkış tutma var. Sizin olduğunuz yerde karanlık güçlerin besleyip, büyüttüğü, üzerimize saldığı terör örgütlerinin sempatisi var. Sizin olduğunuz yerde isimleri değiştirerek aynı işleri yapma, ilk fırsatta bölücü terör örgütlerine göz kırpma var. Ama bizde de sizin zihniyetinizle her zaman mücadele edecek azim ve kararlılık var. Hayhay Veli Ağbaba! Hay hay…”



Bundan sonra ise Çınar bir paylaşım yapmazken Ağbaba bir tweet atarak, sonuna şu cümleleri ekledi:

“Sen önce yaptığın rezilliklerin yolsuzlukların hesabını ver. Bunlar her gündeme geldiğinde bayrağa, vatana, millete sarılma. Elinin kirini de bulaştırma! Son söz: Kim teröre destek verdiyse namussuzdur, kim asılsız yere bu iftirayı atıyorsa o da namussuzdur!”