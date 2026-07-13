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Malatya Haber, Son Dakika Malatya Haberleri
12:00
Darende’de 326 yıllık miras ticarete döndü! Yusuf Paşa Bedesteni kapılarını açtı
11:51
Malatya’da "Tarladan Geleceğe" projesi Yeşilyurt’ta hayata geçti
11:44
Malatya o geceyi unutmadı! Başkan Sami Er’den 15 Temmuz’da dikkat çeken "direniş" vurgusu
11:15
Malatya'da yaz Kur'an kursları başladı! Veliler bu detaya dikkat ediyor
11:05
Hekimhan’da korkutan kaza: Kavşakta çarpışan araçlar savruldu!
10:01
Malatya rezerv alan TOKİ konutlarında altyapı skandalı: Yeşil alan diye teslim edildi, çöl oldu!
09:00
Malatya’da kavurucu salı! 14 Temmuz’da ilçe ilçe sıcaklık haritası şekillendi: En sıcak yer neresi?
08:29
Resmi Gazete'de bugün: Konya memur alımı ilanı ve kritik malvarlığı dondurma kararları yürürlükte!
08:25
14 Temmuz Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte gece açık olan o yerler!
08:15
14 Temmuz Malatya elektrik kesintisi: Battalgazi, Yeşilyurt ve 6 ilçede saatlerce sürecek!
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13.07.2026 - 00:00
BATTALGAZİ BELEDİYESİ MORMAŞ REKLAMI
#ilangovtr
Basın No ILN02510119
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