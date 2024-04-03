Malatyalılar bu dolandırıcılığa dikkat! Sayıları artıyor

Son zamanlarda emlak sektöründe dolandırıcılık olaylarının artması Malatya Emlakçılar Esnaf Odasını harekete geçirdi. Deprem bölgesi Malatya’da zor durumda olan vatandaşların daha da mağdur olmaması için korsan emlakçılara dikkat edilmesi gerektiği yönünde bir uyarıda bulunan Oda Başkanı Ali Özgül, “Son günlerde maalesef çok sayıda dolandırıcılık yapılmakta. Bu anlamda çok fazla vatandaşımız mağdur oluyor. Vatandaşlarımız yerini, yurdunu bilmediği, taşımaz Ticaret Yetki Belgesi olmayan insanlarla alışveriş yapmasınlar. Mutlaka bir yere gittiklerinde bunu araştırsınlar” dedi.

Emlakçılık sektöründe kayıt dışı çalışan emlakçılar birçok kesimi mağdur ediyor. Vatandaşlardan kaparo alarak ortadan kaybolan emlakçılar hem sektörü hem de vatandaşları çıkmaza düşürürken, Malatya Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül bu konuda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. BUSABAH Medya’ya konuşan Özgül, önemli açıklamalar yaptı.

Gayrimenkul alım ve satın sırasında Taşımaz Ticaret Yetki Belgesinin bulunması gerektiğini dile getiren Malatya Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, vatandaşların bu doğrultuda yetki belgesi olan emlakçılarla irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi.

“EMLAKÇILARDA TAŞIMAZ TİCARET YETKİ BELGESİ OLMALI”

Dolandırıcılık olaylarının yaşandığına dikkat çeken Özgül,

“Vatandaşlarımız merdiven altı denilen korsan çalışan emlakçılarla irtibata geçmesinler. Son günlerde maalesef çok sayıda dolandırıcılık yapılmakta. Bu anlamda çok fazla vatandaşımız mağdur oluyor. Vatandaşlarımız yerini, yurdunu bilmediği, taşımaz Ticaret Yetki Belgesi olmayan insanlarla alışveriş yapmasınlar. Mutlaka bir yere gittiklerinde bunu araştırsınlar. Vatandaşlarımızın kesinlikle vergisini veren, tüm resmi belgeleri olan emlakçılarımızla alışveriş yapmalarında fayda var. Düzgün çalışan her emlakçının mutlaka Taşımaz Ticaret Yetki Belgesi ve oda kaydı bulunmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımız ticaret yapacağı emlakçıların bürolarını gidip görsünler, oda kaydının olup olmadığına baksınlar, Taşımaz Ticaret Yetki Belgesinin bulunup bulunmadığını kontrol etsinler ve ondan sonra sözleşme yapıp, kaporalarını bıraksınlar”

ifadelerinde bulundu.

“EMLAKÇILAR KOMİSYON DIŞINDA BAŞKA ÜCRET TALEP EDEMEZ”

“Vatandaşlarımızda bir yanlış algı var” diyen Özgül, şunları kaydetti:

“Emlakçılar hem ev sahibinden hem de kendilerinden yüzdelik olarak çok fazla komisyon alındığını düşünüyorlar. Bu yanlış. Emlakçılar eğer işini düzgün yapan emlakçıysa kesinlikle müşterisinden fazla para alamaz. Çünkü alıcı ve satıcı pazarlık yaptığında emlakçılar yüzde 2 oranında hem alıcıdan hem de satıcıdan komisyon alır. Emlakçılar bunun dışında başka bir ücret talep edemez. Vatandaşlarımız yüzde 2 oranındaki komisyon dışında kesinlikle emlakçılara para vermesinler. Fatura isterse vatandaşlarımız, bunun KDV’sini de vermek zorundalar.”

“YAPTIRIM GÜCÜMÜZ VAR”

Güven konusunda vatandaşlara çağrı yapan Özgül,

“Ben vatandaşlarımıza şunu diyorum: Emlakçılar Odasına kaydı olan arkadaşlarımıza güvensinler. Emlakçılar odası olarak biz üyelerimizin hatasını gördüğümüzde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yaptırım gücümüz var. Ancak odamıza kayıtlı olmayan emlakçılara karşı herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu nedenle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan kaydı bulunmayan emlakçılardan alışveriş yapmamalarını istiyorum”

ifadelerini kullandı.