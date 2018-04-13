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Akdeniz’den ’şehitler’ adına başlatılan örnek projeye kitaplı destek

Akdeniz Belediyesi, Mardin Mazıdağı ilçe Jandarma Komutanlığınca köy okullarındaki çocuklar için başlatılan, ‘Kütüphaneler Kitap Dolsun’ kampanyasına kitap toplayarak destek veriyor.Mardin’in Mazıdağı ilçe Jandarma Karakol Komutanı...

Akdeniz’den ’şehitler’ adına başlatılan örnek projeye kitaplı destek

Akdeniz Belediyesi, Mardin Mazıdağı ilçe Jandarma Komutanlığınca köy okullarındaki çocuklar için başlatılan, ‘Kütüphaneler Kitap Dolsun’ kampanyasına kitap toplayarak destek veriyor.Mardin’in Mazıdağı ilçe Jandarma Karakol Komutanı...

13 Nisan 2018 Cuma 14:24
Akdeniz’den ’şehitler’ adına başlatılan örnek projeye kitaplı destek

Akdeniz Belediyesi, Mardin Mazıdağı ilçe Jandarma Komutanlığınca köy okullarındaki çocuklar için başlatılan, ‘Kütüphaneler Kitap Dolsun’ kampanyasına kitap toplayarak destek veriyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Ahmet Şerif Doğan’ın, ilçeye bağlı köy okullarında okuyan öğrenciler için, ’Afrin, Mardin şehitleri ile Aybüke ve Mustafa öğretmen’ adına başlattığı ‘Kütüphaneler Kitap Dolsun’ adlı kampanya, ülke çapında büyük destekle karşılandı. Kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılan kampanyaya, Akdeniz’den de destek geldi. Akdeniz Belediyesi, personelinin ve vatandaşların bağışladığı kitaplarla eğitim materyallerini, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı’na göndermeye hazırlanıyor.

Başlattığı kitap kampanyası dolayısıyla, Yüzbaşı Ahmet Şerif Doğan’a teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çocukların ve gençlerin eğitim yaşamın ilgilendiren her türlü proje ve kampanyada yer almaya devam edeceklerini vurguladı. Sadece okuyan ve araştıran toplumların ayakta durabileceğini belirten Pamuk, “Eğitime yatırım yapmayan bir ülkenin, gelecekte de büyük hedefler ve yüksek idealler taşıması mümkün değildir. Bu amaçla eğitime destek olmaya, geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü desteği ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kitap bağışı kampanyasının sürdüğünü kaydeden Başkan Pamuk, “Kitaplar, gerçekten insanın en iyi dostlarından birisidir. Bu nedenle çocuklara ve gençlere tavsiyem, bol bol kitap okumaları, böylelikle dünyalarını ve ufuklarını genişletmeleridir. Akdeniz Belediyesi olarak Mazıdağlı çocuklarımızın mutluluğuna bir nebze vesile olabildiysek ne mutlu bizlere. Oluşturulacak kütüphanelerin şehitlerimizin isimlerini taşıyacak olması da ayrıca çok anlamlı. Bu özel kampanyayı başlatarak Akdeniz ile Mazıdağı arasında gönül köprüsü kurulmasını sağlayan kahraman askerlerimize ve bağışlarıyla destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"34 kütüphane oluşturulacak"

Kitap kampanyası kapsamında, ana sınıfından 8’inci sınıfa kadar hikaye, roman ve masal kitaplarının yanı sıra, kırtasiye malzemeleri, boyama kitapları, sulu boya, renkli ve boyama kalemleri, ayakkabı, bot, mont ve diğer kıyafetler de gönderebilirken, toplanan kitaplar, ihtiyaç duyan köy okullarına kurulacak konteynerlere yerleştirilerek, 34 kütüphane oluşturulacak. Ardından her kütüphaneye de Afrin ve Mardin’de şehit olan askerler ile şehitler Aybüke öğretmen ve Mustafa öğretmenin isimleri verilecek.

Ayrıca vatandaşların, bağışlayacakları kitapları, ’Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı / Poyraz Mahallesi 47700 Mazıdağı/Mardin’ adresine kargo ile de gönderebilecekleri bildirildi.
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