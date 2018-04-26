Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
106890
ALTIN
173.302
DOLAR
4.0777
STERLİN
5.6756
EURO
4.9643
Flaş Haber
Çakır İstifa Etti
Kapat

Sesrıc İle Önemli Anlaşma!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ankara Merkezi SESRIC ile Malatya Valiliği arasında İSEDAK Proje Finansmanı ile desteklenen ve 9-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında Malatya’nın ev sahipliği yapacağı “İİT Ülkelerinde Müslüman Dostu Turizm Ekosisteminin Geliştirilmesi: Destinasyon ve Sektör Geliştirilmesi” Projesi kapsamında SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Malatya Valisi Ali Kaban Ankara’da bir araya gelerek işbirliği anlaşması imzaladı.

Sesrıc İle Önemli Anlaşma!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ankara Merkezi SESRIC ile Malatya Valiliği arasında İSEDAK Proje Finansmanı ile desteklenen ve 9-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında Malatya’nın ev sahipliği yapacağı “İİT Ülkelerinde Müslüman Dostu Turizm Ekosisteminin Geliştirilmesi: Destinasyon ve Sektör Geliştirilmesi” Projesi kapsamında SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Malatya Valisi Ali Kaban Ankara’da bir araya gelerek işbirliği anlaşması imzaladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:45
Sesrıc İle Önemli Anlaşma!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde 1977 yılının Mayıs ayında Trablus’ta İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı bir kuruluş olarak kurulmasına karar verilen İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), 1 Haziran 1978 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başladı.

ÜÇ KONU

SESRIC’in sorumluluk alanına giren başlıca üç konu şöyle:

“1-Üye ülkelerle ilgili sosyo-ekonomik istatistiklerin yine üye ülkelerin kullanımı için toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi ve yayınlanması, 2-Üye ülkeler arasındaki işbirliklerinin geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla üye ülkelerdeki sosyal ve ekonomik gelişmelerin araştırılıp, değerlendirilmesi ve raporlanması, 3-Üye ülkelerin ihtiyaçları ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın genel amaçları doğrultusunda seçili alanlarda eğitim programları organize edilmesi.”

KOORDİNASYON SAĞLIYOR

Bu sorumluluk alanlarının yanı sıra, SESRIC, İİT ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları arasında teknik işbirliği aktivite ve projeleri ile ilgili koordinasyon sağlıyor. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ana araştırma kolu olan SESRIC, İİT bünyesinde düzenlenen çok sayıda ekonomik, sosyal ve teknik işbirliği toplantı ve konferansları için temel sosyo-ekonomik raporların yanı sıra, alt yapı dokümanları hazırlama görevini de yürütüyor.

SESRIC, kuruluşunun 38. yılında ve uzmanlık alanına giren konular çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş amaçlarına ulaşılması noktasındaki ortak çalışmaları yürütürken, yoğun tecrübesi ve bilgi birikimini İİT üye ülkelerinin hizmetine sunarak, ülkelerdeki gelişim ve değişimin hızlandırılması sürecine katkıda bulunuyor.

SESRIC, Ekonomik ve Sosyal Araştırma, Eğitim ve Teknik İşbirliği, İstatistik ve Enformasyon, Yayın ve Bilgi İşlem ve İdari ve Mali İşler olmak üzere 5 departmandan müteşekkildir. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Malatya ValiliğiMusa KulaklıkayaAli KabanAnlaşma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnce’nin Acı Günü
İnce’nin Acı Günü
Pazartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak
Pazartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak
4,6 Milyonluk Çalışmalar Tamamlandı
4,6 Milyonluk Çalışmalar Tamamlandı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim