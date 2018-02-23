ARAPGİR’E DEV YATIRIM

Büyükşehir süreciyle kurulan, şehrin altyapısını güçlendirmek için projeler hazırlayarak hayata geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ALTYAPI PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

Malatya’nın altyapısını güçlendirmek için özverili çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya’nın en büyük kurumlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla görevlerimizi icra ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın vizyonuyla merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçemizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını büyükşehir güvencesine almak için çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Arguvan, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge, Yazıhan ilçe merkezlerinin altyapı çalışmalarını tamamladık. Akçadağ ilçemizde altyapı yenileme çalışmalarımızda sona yaklaştık. Sözleşmesini imzaladığımız Arapgir ilçesinde ise altyapı çalışmalarımıza başlayacağız. İhale kapsamında Arapgir ilçesinde maliyeti 30 milyon TL olan, 85 kilometrelik içme suyu altyapısı ve 86 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. 2 bin 250 adet abone bağlantısı, 1 adet bin 500 tonluk depo ve 2 adet 200 tonluk depo inşasını yaparak içme suyu altyapısını yenileyeceğiz. Ayrıca 2 bin 35 muayene ve 4 bin 500 parsel bacası çalışmasını yaparak ilçemizin kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Toplamda 171 kilometre olan altyapı çalışmalarımız tamamlandığında Arapgir ilçesinin altyapı problemi çözüme kavuşacak. Malatya genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” sözlerini kaydetti.

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