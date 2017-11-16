Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı ihsan Akın ve küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelerek destek programını açıkladı. Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik binasında dün gerçekleştirilen basın açıklamasında destekle ilgili ilk açıklamayı Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı ihsan Akın yaptı.

Akın, TKDK’nın desteklerle alakalı küçükbaş hayvan yetiştiricilerini bilgilendireceğini söyledi.

YETİŞTİRİCİLERİMİZİN, ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Kendilerine destek verdikleri için Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç’a teşekkür eden Başkan Akın, “Bu anlamda inşallah Malatya’mız biliyorsunuz Tarım ve Kırsal Kalkınma özellikle bölge koordinatörümüz gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyor. İstiyoruz ki burada küçükbaş yetiştiricilerimiz bu projelerden en iyi şekilde yararlansın. Amacımız da bu. Sunumları yapacağız, TKDK’daki teknik arkadaşlar, yetiştiricilere sunumu yapacak. Bu noktada herkesin destek almasını, desteklenmesi noktasında da bizler, danışmanlık yapacağız. Her zaman yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Ben teşekkür ediyorum müdürümüze bu organizasyondan bize destek verdiği için” şeklinde konuştu.

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise, TKDK olarak bugüne kadar koyun, keçi yetiştiriciliği konusunda yaptıkları projelerin bulunduğunu dile getirerek, Malatya ili ile ilgili yaptıkları çalışmaların tam istedikleri seviyelere gelmediğini ifade etti.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞTÜK

Verilecek olan desteği açıklayan Tunç, “Malatya’da daha önceden var olan koyun, keçi yetiştiriciliğinin son yıllardaki azalmasını biz tam tersine çevirmek istiyoruz. Vereceğimiz destekleri, hibeler ile tam tersine çevirmek istiyoruz. Sağ olsun başkanımız da bu konuda çok yoğun gayret içerisinde. Özellikle biz bazı bölgelerde bu koyun, keçi yetiştiriciliğinin gelişmesine önem veriyoruz. Malatya için de bu önemli bir konu. Bu konu ile ilgili biz, üst düzey yetkililerle de görüştük. Onlardan da gerekli desteği aldık. Bizim hedefimiz bundan sonra Malatya’da çıkaracağımız çağrılarla en fazla projeyi koyun, keçi yetiştiricileri alanında vermek. Tabi bu konuda başkanımızın ve sizlerinde desteğine ihtiyaç var. Allah nasip ederse önümüzdeki ay bu konu ile ilgili çağrıya çıkacağız. Bizim desteklerimiz de yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 70 civarında olacak. İnşaat ve makine ekipmanı desteklemekteyiz. Devletin de bu anlamada ciddi destekleri bulunmakta” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL