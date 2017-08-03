03 Ağustos 2017 Perşembe

“TKDK başarılı işlere imza atıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti. Ağbaba, Malatya’nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir kent olduğunu belirterek “TKDK tarım ve hayvancılığın gelişmesinde, istihdamın artırılmasında başarılı işlere imza atıyor” dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:14
“TKDK başarılı işlere imza atıyor”

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret ederek, İl Koordinatörü Murat Tunç’tan kurum çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Tunç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum  faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği fonlarından kırmızı et üretimi, kanatlı et üretimi, balıkçılık, arıcılık gibi alanlarda destek verildiğini söyleyen TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, hedeflerinin Malatya’nın tarımsal ve havyasal üretimine katkı olduğunu kaydetti.

GENÇ BİŞR KURUM, GENÇ BİR KADRO
  “Genç bir kurum genç bir kadro” diyerek konuşmasına başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Malatya için başarılı işlere imza atıyorsunuz. Malatya, hem hayvancılık hem de tarımsal üretim anlamında önde gelen şehirlerden biri. Malatya aynı zamanda şanslı bir şehir, toprağa ne ekerseniz  o yetişiyor. Tarımın hayvancılığın standartlarının artması, dünya standartlarında üretim yapılması hem üretenler hem de Malatya ekonomisi için önemli” diye konuştu.

MALATYALILAR TKDK DESTEKLERİNDEN DAHA FAZLA YARARLANMALI
  Ağbaba, “TKDK da Malatya’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerime destek oluyor. Hem ekonomiye hem de istihdama önemli katkıları var. Malatyalı üreticilere çağrı yapıyoruz. TKDK’nın desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Malatya’da tarım ve hayvancılık da gözle görülür bir gelişmeye katkı sunuluyor. Kurumun bu süreçte önemli desteği var. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılı işlere imza atıyorsunuz. Malatyalıların da bu desteklerden yararlanmasını diliyoruz. Malatya’da resmi rakamlara göre 30 binin üzerinde işsiz var. Resmi olmayan rakamlar bunun 2-3 katı. Bu kadar işsizin olduğu bir şehirde tarımın desteklenmesi, genç çiftçilerin üretime katılımlarının  sağlanması Malatya’nın istihdamı için değerlidir” şeklinde konuştu.

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