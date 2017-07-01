Malatya'nın Arapgir, Erzincan'ın Kemaliye, Sivas'ın Divriği ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Türkiye'nin en büyük yaylalarından biri olan Sarıçiçek Yaylası tarım ve hayvancılıkla uğraşanların ortak kullanım alanı olduğu gibi kültür, doğa ve yayla turizminin de kalbi konumunda.

Sarıçiçek Tabiatını Koruma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği organizatörlüğünde Arapgir Belediyesinin de büyük katkılarıyla gerçekleşen festivale çevre ile ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş katılım sağlandı. Etkinlikte ünlü sanatçıların konserleri ve davul zurna eşliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Organizasyona destek vererek katılım sağlayan önemli misafirlere ve dernek yönetim kurulu üyelerine de protokol tarafından plaket takdim edilirken Yazıhan Atlı Cirit Kulübü tarafından düzenlenen gösteride heyecanlı dakikalar yaşandı.

Çekilişle vatandaşlara çeşitli hediyelerin festivalde her yıl yapılan Sarıçiçek Yayla Ağası seçimi bu yıl da yapıldı. Divriği'nin Selimoğlu Köyünden Hasan Günday yayla ağası seçildi.

Festivalde konuşan, Sarıçiçek Tabiatını Koruma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 34 Gündem Medya Grubu Başkanı Bekir Hallaç, festivale katılım sağlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, "Bu etkinlik ülkemizde yaşanan tüm çıkmazların, sorunların çözümlenebileceğinin ispatıdır. Burada yaşadığımız birlik ve beraberlik, dünyaya verdiğimiz bu mutluluk fotoğrafı aynı zamanda bir mesajdır. Yıllardan beri bu yörenin halkı kültürünü birlikte yaşamış, mutluluğunu, üzüntüsünü birbiriyle paylaşmış, sorunlarını birbiriyle konuşarak halletmiş. Asla bir çatışma ortamına dönüşmemiş, sakinliğin, huzurun ve refahın timsali olarak kendisini lanse ettirmiş. Bu anlamda 5.’sini gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önemli bir misyon üstlenmiş, Ramazan Bayramında gurbetinden dönen tüm yöre halkını bir araya getirmiş, eskide, geçmişte, saklı kalmış olan tüm kültürel birlik ve beraberliği yeniden tesis etmiştir. Bu nedenle emeği geçen herkese ve katılım sağlayarak buraya kadar teşrif eden tüm misafirlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Festivale Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Arapgir Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Tümer, Divriği CHP İlçe Başkanı Hüsamettin Kırkayak, Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Basri Aknar, Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhami Mengi ve Metin Bölükbaşı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Erol Yiğit, Sarıçiçek Tabiatını Koruma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 34 Gündem Medya Grubu Başkanı Bekir Hallaç, Anadolu Birliği Genel Başkanı Bedri Yalçın, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı

İHA