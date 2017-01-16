Doğal güzellikleriyle, tarihi yapılarıyla, zengin kültürü, el emeği ve üzümüyle marka olan Arapgir için ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) üyelik başvurusunda bulunuldu. İtalya’da başlayan ve dünyada sadece 208 kentin üye olduğu, Türkiye’de ise 11 ilçenin bulunduğu bu topluluğa üye olmak için 70 kıstas gerekiyor. Bu kıstaslar çevre ve alt yapı politikaları, kentsel yaşam politikaları, tarım turizm ve esnaflara yönelik politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve sanatkârlara yönelik planlar, sosyal uyum gibi ana başlıklar altında toplanmış kriterler şeklinde. Arapgir de bu kıstaslara göre değerlendirilip bu unvanını alacak.

CİTTASLOW NEDİR?

Amblemi salyangoz olan bu akımın (Sakin Şehir) felsefesi ise kendilerinin resmi internet sitesinde şöyle anlatılıyor:

“Modern insanda depresyon, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalığa neden olmasının yanı sıra; kentleri de sürdürülemez hale getirmiştir. Hızlı yaşam tarzının oluşturduğu kentler artık kendi kendine yetmemektedir. Bu kendi kendine yetmeyen kentler de, sadece yakın çevresindeki değil, dünyanın birçok köşesindeki kaynakları, üstelik binlerce kilometre uzaklıktan getirterek yok ederken, aynı zamanda hem doğayı hem insanları tüketmektedir. İnsanların daha çok tüketmesi, bir yerden bir yere daha hızlı gitmesi için tasarlanan kentler insanları doğadan ve birbirlerinden kopartmış ve tek alternatif haline gelmiştir. Tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve huzur getirmediği, insanların farklı bir yaşam biçimi aramaları kentsel boyutta ‘yavaş şehir’ (Cittaslow) hareketini ortaya çıkarmıştır. Yavaş şehir felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını savunmaktadır. Bu hareket, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.”

ARAPGİR 12. İLÇE OLACAK

Türkiye’de İlk olarak İzmir Seferihisar’ın üye olduğu kuruluşa daha sonra Şavşat, (Artvin), Akyaka, (Muğla) Gökçeada, (Çanakkale) Seferihisar, (İzmir) Taraklı (Sakarya), Yenipazar, (Aydın) Yalvaç, (Isparta) Perşembe, (Ordu) Vize, (Kırklareli) Halfeti, (Şanlıurfa) ve son olarak da Uzundere, (Erzurum) ilçeleri girdi. Arapgir’in de üyeliği kabul edilirse bu ilçe 12. ilçe olacak.

TAHİR ÖZÇELİK