Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya’da dün “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Atölye Çalışmaları” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen seminere Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Arabuluculuk Daire Başkanı Tetkik Hakimi Abdulkadir Kutluk, Malatya Arabulucular Dernek Başkanı Av. Betül Aksoğan, arabulucu avukatlar Dilek Yumrutaş, Şamil Demir, Volkan Aksu, Rengin Akkemik, Rabiye Üçtepe Karaköse ve Malatya Barosu avukatları katıldı.

Seminerde ilk konuşmayı Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz yaptı. Yılmaz, en kötü sulhun, en iyi davadan daha iyi olduğunu ifade ederek, kaybedeni olmayan bir çözüm yolu olan arabuluculuk meselesinin topluma iyi anlatılmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın mahkemeye başvurmadan önce veya mahkeme sırasında tarafsız, bağımsız ve eğitimli 3’üncü bir kişi desteğiyle çözümünün mümkün olduğunu dile getiren Yılmaz, uzun süre mahkeme süreçlerinin daha az bir masrafla çok kısa bir sürede bitirilebileceğinin halka iyi anlatıldığında bu müessesenin başarısının daha da artacağını kaydetti.

SAYININ ARTMASINI UMUT EDİYORUZ

Arabuluculuğun istenilen seviyeye ulaşmasında herkesin gayretine bağlı olduğunu belirten Yılmaz, “Böylelikle taraflar arasında ve sonraki nesilleri dahi etkileyen husumetler ortadan kalkacaktır. Toplumsal barışın sağlanmasına önemli bir katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda daha yeni yeni halkımız tarafından duyulan ve bir bakıma emekleme aşamasında olan bu uygulama ile aldığımız bilgilere göre Malatyamızda 26 tane hukuki uyuşmazlık mahkeme aşamasına ulaşmadan neticelendirilmiştir. Belki bu sayı ilk etapta çok fazla görülmeyebilir ama yeni başlayan bir uygulama olması veya halkımızın bunu tam manasıyla anlayamamış olması düşünüldüğünde bu sayı hafife alınacak bir sayı değildir. İnşallah ileriki süreçlerde bu sayının artacağını umut ediyoruz. İleriki süreçte bu sayının artarak istenilen seviyeye ulaşması hepimizin gayretlerine bağlıdır” şeklinde konuştu.

ARABULUCULUĞU DESTEKLİYORUZ

Arabuluculuk konusunda Adalet Bakanlığının kendilerine ciddi ihtiyacı olduğunu ifade eden Malatya Baro Başkanı Enver Han da, “Biz olmadan arabuluculuk olmuyor. Bugün burada konuştuğumuzun tamamını ben Baro Başkanları Toplantısında Adalet Bakanlığı yetkililerine, daire başkanımıza ve tüm yetkililere bunları tane tane anlattım. Dedim ki, biz arabuluculuğu destekliyoruz. Yargılamayı, mahkemeyi gerektirmeyen hususlarda arabuluculuk hususunun işlemesini istiyoruz. Hiç yargıyı meşgul etmeden arabulucuların vasıtasıyla çözümlenmesini biz barolar istiyoruz. Ancak teknik olarak birtakım hususlar var. Şimdi önümüzdeki 4 yıl içerisinde tüm Türkiye’de avukat sayısı 160 bine çıkacak. Ben 2 yıl önce Baro Başkanlığını aldığım dönemde avukat sayısı 80 bindi. 160 bin avukatın olduğu bir sistemde bizim 5 bin arkadaşımıza arabulucu sıfatı atayıp geri kalan 155 bin kişiyi arabulucunun karşısına almamız halinde bu sistemin uzlaşma gibi işlememe riski var” söylemlerine yer verdi.

MERKEZİNİ OLUŞTURALIM

Bu konuyla ilgili teknik taleplerini yetkililere ilettiklerini söyleyen Han, “Biz diyoruz ki, bu ülke çok stratejik dönemlerden geçti. Ve biz CMK ve adli yargıyı işleten kurumuz. Biz barolarız. Biz yargının en önemli unsurlarından biriyiz. Ve bize olan güven toplumda hala yüzde 70’lerde. Yargıya olan güven yüzde 17’de. Biz taşın altına elimizi koymaya hazırız. Biz arabuluculuğu destekliyoruz. Arabuluculuğun olmasını istiyoruz. Ama teknik hususlarda, sistemin işleyişi açısından bizim taleplerimiz var. Yoksa arabuluculuğun karşısında hiçbir zaman yer almadık. Biz diyoruz ki, CMK gibi sistemi biz işletelim. Sicilini biz oluşturalım. Siciliyle beraber barolar belli sayıda arabulucu değil, arabuluculuk eğitimini tüm meslektaşlarımıza yayalım, Şu anda 200 kişi CMK alıyor, Malatya Barosu da 200 kişi arabulucu alabilsin. Biz arabuluculuk merkezini oluşturalım. Halkı Baronun çatısı altında merkezde büyükçe bir binamızı oluşturalım. Arabuluculuk merkezine vatandaş ilk talebini barolara getirsin ve biz orada o hususu barolar eliyle çözelim. Bu husus yanlış anlaşılmasın, arabuluculuğun karşısında değiliz, teknik olarak taleplerimizi kendilerine ilettik” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Arabuluculuğun 2 tarafın kazanacağı, kişilerin birbirlerini daha iyi anlayabileceği, ilişkilerin zarar görmeyeceği, esnek, ılımlı, dostane alternatif bir çözüm yolu olduğunu ifade eden Daire Başkanı Tetkik Hakimi Abdulkadir Kutluk ise, “Arabuluculuğun yaygınlaşmasıyla birlikte toplumumuzda iletişimin artacağı, uzlaşma kültürünün yerleşeceği ve böylece toplumsal barışa katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bunun sonucu olarak da binlerce davanın yargıya getirdiği aşırı yükün, adalet içerisindeki gecikmelerin önüne geçileceği, kaynakların daha etkin ve veremli kullanılacağı değerlendirilmektedir. Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arabuluculuk Dairesi Başkanlığımızca yargıda ve kamuoyunda arabuluculuk konusunda farkındalık yaratmak için yoğun çalışmalar yürütülmektedir” şeklinde konuştu.

ARABULUCULUK ETKİLİ OLDU

Son olarak söz alan ve arabuluculukta kısa sürede yüzde 96’lık bir başarı elde edildiğini kaydeden Malatya Arabulucular Dernek Başkanı Av. Betül Aksoğan da, “Ülkemizde ise arabuluculuk çalışmaları 2012 tarihinde 6325 sayılı Kanunla bir alternatif çözüm yolu olarak uygulamaya konulmuştur. Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş, arabuluculuk mesleğini icra edeceklere de arabulucu unvanı kullanma yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda Malatya Arabulucular Derneği kurulmuş, bu güne kadar üyelerimiz birçok uyuşmazlığı yargıya intikal ettirmeden çözüm getirmişlerdir. Genel anlamda kısa süre içinde yüzde 96’lık bir başarı elde edilmiştir” ifadelerine yer verdi.