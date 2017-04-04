04 Nisan 2017 Salı

Eczacılar anlaşma bekliyor

Medikal malzemelerin eczanelerden hastalara ulaştırılmasıyla ilgili protokol görüşmelerinin referandum dolayısıyla uzatıldığını dile getiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, “Halkın bu konuda mağduriyet yaşadığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ilettik. Eczacılarımız yetkililerin bir an önce protokol konusunda anlaşmaya varmasını bekliyorlar” dedi.

04 Nisan 2017 Salı 11:16
Eczacılar anlaşma bekliyor

  Normal şartlarda Nisan ayının başından itibaren halkın medikal malzemelerini eczanelerden almasını sağlayacak protokol görüşmeleri referandum dolayısıyla uzatıldı. Konuyla ilgili bilgiler veren Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, medikallerle ilgili protokol görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi.

 İLK AŞAMADA KULLANILAN MALZEMELER
  Bu görüşmeler sonuçlandırıldığında 190 kaleme yakın medikal malzemenin eczanelerden hastalara ulaştırılacağını kaydeden Başkan Özelçi, “Medikallerle ilgili protokol görüşmeleri devam ediyor. Biz bu görüşmelerin nisanın başında bitmesini bekliyorduk ama referandum dolayısıyla aksadı. Nisan ayından sonra bu görüşmeler tamamlanacak. 190 kalem civarında bir malzeme eczanelerde satılacak. Bunların birinci derecede, ilk aşamada kullanılan malzemeler. Hasta gidip artık bu malzemelere para vermeyecek. Sadece reçetesini eczaneye sunarak ilaç alır gibi medikal ürünlerini de eczanelerden alacak” ifadelerini kullandı.

ÖZNUR ÇALIK’A İLETTİK
  Medikal malzemelerin eczanelerden satılmasına hazır olduklarını dile getiren Başkan Özelçi, şunları kaydetti:

“Medikal malzemeler insan sağlığında çok önemli bir yere sahip, dolayısıyla uzman, profesyonel kişiler tarafından hastaya sunumunun gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle sadece eczanelerden halkımıza sunumunun yapılması ve halkımızın da para ödemeden rahat bir şekilde bu malzemeleri alarak hastalarında kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu biraz gecikti. Bu konuda aslında yetkililerden taleplerimiz var. Halkın bu konuda mağduriyet yaşadığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ilettik. Bu gecikme ne kadar uzun olursa halkın mağduriyeti de o kadar çok artıyor. Eczacılarımız yetkililerin bir an önce protokol konusunda anlaşmaya varmasını bekliyorlar. Buna hazırız.” 


MUTLU SARIGÜL
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