Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, MİARGEM tarafından Arapgir Belediyesi’ne verilen birincilik ödülünü değerlendirdi. Göreve geldikleri 2009 yılından beri Arapgir’deki tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak bu değerleri korumayı, tanıtmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı kendilerine şiar edindiklerini belirten Cömertoğlu, "Geçen süre içerisinde ecdat yadigarı tarihi eserlerimizden olan camilerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi ve konaklarımızı restore ettirdik. Restore edilen eserlerimizin bir kısmı bizim girişimlerimiz neticesinde ilgili Bakanlık, Genel Müdürlükler ve Valilik tarafından gerçekleştirilirken sivil mimari örneği olan eserlerimizi de belediyemiz tarafından yapılan projeler neticesinde finanse ederek restorasyonunu sağladık ve sırasıyla bu konaklara fonksiyon yüklemeye devam ediyoruz. Şu anda Metin Emiroğlu konağında, Seher Atmaca Konağında, Demirciler Çarşısında ve Kozluk çayındaki kırsal turizme dönüşüm bölgesinde çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Tarihi Millet Hanı'nın önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Cömartoğlu, "Millet Hanı’nda üst katı butik otel, alt katında ise geleneksel Arapgir yemeklerinin tanıtımını yapıyoruz. İlçemizde bulunan Çobanlı Konağını Çanakkale Savaşları ve Cevat Çobanlı Paşanın eşyalarının yer alacağı bir müzeye dönüştürüyoruz. Metin Emiroğlu Konağın bahçesine Bellek 1071 Tarih Parkı ve Tematik Müze yapılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Kaşkaloğlu Konağını Gastronomi Müzesi ve geleneksel Arapgir lezzetlerinin imal ve ikram edildiği bir merkeze dönüştürüyoruz. Bay Cemil Konağını ise Pansiyon olarak işlevlendireceğiz. Bunun yanında tarihi demirciler çarşısını düzenleyerek geleneksel el sanatlarının yeniden canlandırılacağı ve teşhir edileceği bir alış veriş merkezi yapıyoruz" ifadelerini kullandı

Arapgir’deki katma değeri yüksek tarım ürünlerine yönelik çalışmalarında sürdüğünü bölgede tek coğrafi işaret belgesi bulunan Köhnü üzümünün tanıtımından sonra bölgenin ikinci önemli değeri olan Mor Reyhan için de Coğrafi İşaret belgesi almak için çalışma başlattıklarını söyleyen Cömertoğlu, "Bu yıl reyhan üretimimizi yüz kat artırdık. yurt içerisinde birçok etkinliklerde tanıttığımız reyhanın yaş ve kuru olarak pazarlaması yönünde olumlu gelişmeler kaydettik. Geçmiş yıllarda yaygın olarak yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş reçellerimizden 50 çeşidini bu yıl tekrar ürettik. Arapgir’ in dağlarında yetişen endemik türdeki otlarımızı da bir merkezde topladık ve şifa ürünü olarak dağıtım ve tanıtımını yapacağız” dedi.

MİARGEM tarafından düzenlenen 3. Etkin Belediye Proje Yarışmasında Arapgir Belediyesi Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik kategoride Seher Atmaca Konağı Restorasyonu Projesi ile birincilik ödülüne layık görülmesini de değerlendiren Cömertoğlu, “Temmuz ayında Ankara’ da düzenlenen ve 144 belediyenin çeşitli projeleriyle katıldığı yarışmada Arapgir’ in proje ödülüne layık görülmesi bizleri memnun etmiştir.Başarılarımızın ödüllerle taçlandırılması bizim için bir onurdur. Bu başarı ödülü tüm Arapgir halkına aittir. Bölgede olmayan tarihi ve kültürel değerler bizim ilçemizde bulunmaktadır. Bu bize Cenab-ı Hak tarafından bahşedilmiş bir lütuftur. Bu değerlerimizin ve ilçemizin kıymetini bilelim. Tarihi ve kültürel alanlar başta olmak üzere çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde bölgede ilkler arasına giren üç önemli etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikler yurt içinde ve yurt dışında önemli derecede farkındalık oluşturdu ve Arapgir ismi gündemin ilk sıralarında yer aldı. Bizim çalışmalarımız Arapgir’ in kalkınmasına ilerlemesine ve tanıtılmasına yöneliktir. Kısacası “Her Şey Arapgir İçin "sloganımız ile çalışmalarımıza yılmadan ve yorulmadan devam ediyoruz. Malumunuz üzere geçirdiğim bir rahatsızlık sonrası kısa bir sure için görevimin başında olamayacağım. Ama ekibim kendi sorumluluk sahalarındaki çalışmaları göğüsleyerek hiçbir aksaklığa meydan vermeden devam ettirmektedirler. Alanlarında uzman bir ekip ile yola çıktığım için ise kendimi çok şanslı hissediyorum ve her zaman bizim yanımızda olan ve başarılarımıza katkı sağlayan çalışanlarımıza, esnaflarımıza ve ilçe halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

