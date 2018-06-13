Arapgir’in su ve kanalizasyon sorunu çözülecek

MASKİ olarak en büyük yatırımlarından birini Arapgir’de gerçekleştirdiklerini belirten Mumcu, “Malatya’mızın en kadim ilçelerinden Arapgir’deyiz. Geçen yıl ihalesi yapılan, yaklaşık 165 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarımıza Arapgir ilçe merkezinde başladık. 600 günlük süre içinde bitmesi planlanan çok çaplı, çok hacimli, çok güzel bir projenin çalışmasını yerinde görmek için buradayız. MASKİ’miz şuana kadar ilçe genelinde yaklaşık 3.6 milyon TL’ye tekabül eden, 45 kilometre içme suyu ve yaklaşık 10 kilometreye yakın kanalizasyon hattını ilçemize kazandırdı. Arapgir ilçe merkezine uzun yıllar hizmet edecek altyapı yatırımları gerçekleştiriyoruz. Altyapı yatırımları bölgede yaşayan insanları ister istemez rahatsız etmiştir. Arapgir halkının, hoşgörüsü ve kadirşinaslığına sığınarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Arapgir Belediye Başkanımızın bu konuyu gündemde tutması ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’mizin, Arapgir’i ihya etme fikri birleşince bu ihale yapıldı. Çalışmalara başlandı. Önümüzdeki yılın Eylül - Ekim ayı gibi bitirmeyi planlıyoruz. Bu kısa süre zarfı içinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızla Arapgir’in su ve kanalizasyon sorununu çözülecek. İlçeye modern ve sağlam altyapı inşa edilecek. Şimdiden gösterdikleri anlayış ve hoşgörüden dolayı Arapgir’li hemşehrilerimize kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerini kaydetti.

''ALTYAPI YATIRIMLARI KADAR ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜM BİR ŞEY YOK''

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da, “MASKİ’nin altyapı ihalesiyle birlikte yer teslimi 2 ay önce yapılmıştı. Yüklenici firmamız çalışmalarına başladı. Kollektör hatlarının kanalizasyon sistemine ait dere yataklarındaki bölgelerde çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Arapragir’imizin aslında üzerine talih kuşu kondu. 8 yıldır altyapı sorunuyla gittiğimiz kurumlarda beklenti ve isteklerimizi gündeme getirmiştik. Artık Arapgir merkezinde ciddi bir yapılaşma süreci başladı. 2 yıl içerisinde bu süreç tamamlanacak. Sayın Genel Müdürümüze, Daire Başkanlarımıza, yüklenici firmamıza ortaya koydukları disiplinli çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda altyapı çalışmalarına rıza gösteren, seyirci olan, zaman zaman mağduriyet yaşayıp olgunluğuyla Arapgirliliğini yansıtan hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Yapılan bu çalışmalar geleceğimiz için yapılmış en önemli yatırım hamlesidir. 30 milyonun üzerinde bir yatırım. Bunu arkasından gelecek arıtma tesisi ve artışlarda hesap edilirse 25-30 yıllık bir gelir ancak bu işi karşılayabilir. Bu çalışmalarla altyapımızı güçlendirmiş olacağız. Çalışmalar tamamlanınca; altyapı problemlerini unutmuş, üst yapıya yönelmiş, turizmiyle, medeniyetiyle, tarih ve kültür mirasıyla anılan bir şehir olma hayaliyle bu işleri çok önemsiyoruz ve takip ediyoruz. Arapgir için son dönemde gerçekleştirdiğimiz çok önemli yatırımlar var. Ama altyapı yatırımları kadar önemli gördüğüm bir şey yok. Yaptığımız tüm işler bunun makyajı gibi görünüyor. Bu anlamda özveriyle çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir belediyemize, MASKİ’mizin Genel Müdürü, Daire Başkanları ve çalışanlarına ve yüklenici firmamıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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