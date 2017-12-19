Mor reyhanın Coğrafi İşaret Tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Katma değeri yüksek ürünler kategorisinde reyhanın Coğrafi İşaret Belgesi almasını değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu, “Arapgir Belediyemizin İnönü Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü katma değeri yüksek ürünler kategorisinde mor reyhan coğrafi işaret belgesi aldı. Türkiye bitki çeşitliğinden coğrafi işaret alan reyhan tek ürün sıfatıyla mor reyhan artık 11 tane ürüne dönüşüyor ve Arapgir şartlarında yetiştirilerek tüm dünyaya satılacak bir ürün hale geliyor. Arapgir’imize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

SADECE ARAPGİR’DE YETİŞİYOR

Fesleğengillerden bir çeşit olan reyhanın sadece Arapgir'de yetiştiğini belirten Başkan Cömertoğlu, “Arapgir Belediyesi’nin bir projesi olan 7 yıl önce İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Eczacılık Fakültesi ile birlikte çalışmalara başlanan fesleğengillerden bir çeşit olan reyhan sadece Arapgir'de yetişmektedir. Bunun dışındaki reyhan çeşitleri fesleğengil grubuna dahildir. Yüz aromatik değerin üzerine çıkan bir reyhan cinsi sadece Arapgir'de yetişen ve 200'ün üzerinde aromatik değeri bulunan güçlü antioksidan biyolojik alt yapısı olan mor reyhandır. 3 yıl önce Tarım Bakanlığı'na tıbbı aromatik bitkiler kategorisinde sunduğumuz ar-ge projemiz kabul edilmişti. Proje İnönü Üniversitesi’ne araştırmaların devam edilmesi için kaynaklarıyla birlikte devrildi, araştırma devam ediyor. Katma değeri yüksek ürünler kategorisin de reyhandan ürüne dönüştürme projesi kapsamında ilk olarak çay ürünü elde ettik ve şuan da piyasaya arz ettik,talepte bulunan vatandaşlarımız sanal alemde istedikleri zaman ürünümüze ulaşabilir” diye konuştu.

İHA