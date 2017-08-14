14 Ağustos 2017 Pazartesi

Arapgir, Mengen’de boy gösteriyor

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde yapılan 32’inci Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’ne Malatya da katılıyor. Festivalde Arapgir ilçesinin yöresel lezzetleri ve kültürü tanıtıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:26
Arapgir, Mengen’de boy gösteriyor

  Malatya Arapgir Belediyesi'nin de katılarak stant açtığı Mengen İlçesi’ndeki geleneksel Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’nin 32’incisi yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış törenine; yurtiçi ve yurtdışında ün yapmış aşçılarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP’li Umut Oran, belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

REYHAN ŞERBETİ İLGİ GÖRDÜ
  32’inci Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’nde Arapgir’in yöresel lezzetleri ve kültürü tanıtıldı. Yöresel ürünlerinin sergilendiği stant, büyük ilgi gördü. 63 yörenin ürünlerinin sergilendiği festivalde katılımcılara ikram edilen 5 binden fazla Reyhan Şerbeti festivale damgasını vurdu.

2 GÜN SÜRECEK
  Katılımcıların çok beğendiği Reyhan Şerbetini tadan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Reyhan Şerbeti’ne hayran kaldığını dile getirerek, katılımcılara da şerbetten ikram etti. 63 ilin stantlarının yer aldığı iki gün sürecek festivalde, vatandaşlar farklı ürünlerden tatma şansı buluyor.

İHA
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