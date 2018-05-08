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Arapgir TÜBİTAK fuarı düzenledi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Ahmet Zeyneloğlu ve Hacı Sadık Polat Ortaokulu tarafından ‘Tübitak 4006 bilim fuarı’ düzenledi. 

Arapgir TÜBİTAK fuarı düzenledi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Ahmet Zeyneloğlu ve Hacı Sadık Polat Ortaokulu tarafından ‘Tübitak 4006 bilim fuarı’ düzenledi. 

08 Mayıs 2018 Salı 14:58
Arapgir TÜBİTAK fuarı düzenledi

Fuara Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuarı ziyaret ederek TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın öğrenciler için önemine değinen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Bu bilim fuarları istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarıdır. Bu sayede gençlerimizin yaratıcılığı da ortaya çıkmaktadır. Gençlerimizin neyi niçin yapmalarını fark etmelerinde büyük bir önem arz ediyor” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArapgirHacı Sadık Polat OrtaokuluFuarHaluk Cömertoğlu
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