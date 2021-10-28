“Zoru Başaracağız!”

“İyi gidişatı sürdüreceğiz”

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un Mısırlı sol beki Karim Hafes Ramadan Seifeldin, Adana Demirspor ve Altay karşılaşmalarında aldıkları galibiyetlerin önemli olduğunu kaydederek, zorlu olan Süper Lig’de iyi gidişatı sürdürmek istediklerini söyledi.

FERDİ DURDU

Yeni Malatyaspor’da Adana Demirspor ve Altay karşılaşmalarında alınan galibiyet takımda moralleri yerine getirdi. Takımın sol bek oyuncusu Karim Hafez, üst üste alınan 5 mağlubiyetin ardından gelen 2 galibiyetin önemli olduğunu ifade ederek, bu iyi gidişatı sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Takımın yeni hocası Marius Sumudica ile birlikte her şeyin değiştiğini ifade eden Karim Hafez, takımın hocanın anlattıklarını anladığını ve kabul ettiğini belirtti.

Hafez, takım olarak iyi çalıştıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını kaydederek, “5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçmemiz gerekiyordu. Taraftarımızda bizden bunu bekliyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Böylede devam edeceğiz” dedi.

Takımda çok güzel bir atmosferin olduğunu aktaran Hafez, şunları söyledi:

“Hocamız bizi maçlara çok iyi hazırlıyor. Bizde bunu kabul ediyoruz. Anlattığı şeyler çok basit ama futbolun detayları var. Hocamızın bize anlattıklarını sahada iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Bu şekilde de galibiyet serisinin süreceğine inanıyorum.”

Hafez, ligin 11.haftasında Cumartesi günü İstanbul’da Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin ise “Kasımpaşa zor günler geçiriyor olabilir. Bizde bugünleri yaşadık. Kötü günler geçirmeleri iyi bir takım olmadıkları anlamına gelmez, biz elimizden geleni yapacağız. Sadece elde edeceğimiz başarılara odaklanıyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz ve takım olarak buna odaklandık. Süper Lig’de hiçbir maç kolay değil ama biz zoru başaracağız” değerlendirmesinde bulundu.