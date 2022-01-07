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Anasayfa / Asayiş / Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesi olmak üzere uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan ve sevk edenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İl merkezinde yapılan narkotik operasyonunda O.A., M.C.T. ve H.A. isimli şüphelilerden 15 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan O.A. ve M.C.T., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan işlem görürken H.A. ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda Y.K., F.F.K. ve D.B.’den yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen para ele geçirildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yakalanan Y.K., F.F.K. ve D.B.’ye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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