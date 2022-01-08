zonguldak’ta bin 814 resen denetleme yapıldı

Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi 16 ihbarı değerlendirip bin 814 resen denetleme gerçekleştirdi.

Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi il genelinde 31 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan denetim faaliyetlerini açıkladı. Buna göre 16 ihbar değerlendirildi. Bin 814 resen denetleme yapıldı. 4 işyeri/kişi birinci uyarı yapıldı. Bir kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı. Bin 246 kez izolasyon denetimi yapıldı.