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Anasayfa / Asayiş / Zonguldak’ta bin 814 resen denetleme yapıldı

Zonguldak’ta bin 814 resen denetleme yapıldı

zonguldak’ta bin 814 resen denetleme yapıldı
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Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi 16 ihbarı değerlendirip bin 814 resen denetleme gerçekleştirdi.

Zonguldak Valiliği İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi il genelinde 31 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan denetim faaliyetlerini açıkladı. Buna göre 16 ihbar değerlendirildi. Bin 814 resen denetleme yapıldı. 4 işyeri/kişi birinci uyarı yapıldı. Bir kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı. Bin 246 kez izolasyon denetimi yapıldı.

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