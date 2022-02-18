zonguldak’ta 6 fetö şüphelisi serbest bırakıldı

Zonguldak’ta polis eşlerine yönelik sohbet sorumluluğu yaptıkları belirlenen ve FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2’si kadın 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki polislerin eşlerine yönelik sohbet sorumluluğu yaptıkları, örgütün gizli haberleşme programı ’Bylock’u kullandıkları belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ illeri ile Alaplı, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, soruşturma kapsamındaki 2 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.