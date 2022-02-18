DOLAR

13,6654$% 0.59

EURO

15,4899% 0.16

STERLİN

18,5738£% 0.19

GRAM ALTIN

831,67%0,31

ÇEYREK ALTIN

1.351,00%0,37

BİTCOİN

550205฿%-3.57918

İmsak Vakti a 05:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Zonguldak’ta 6 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Zonguldak’ta 6 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

zonguldak’ta 6 fetö şüphelisi serbest bırakıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Zonguldak’ta polis eşlerine yönelik sohbet sorumluluğu yaptıkları belirlenen ve FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2’si kadın 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki polislerin eşlerine yönelik sohbet sorumluluğu yaptıkları, örgütün gizli haberleşme programı ’Bylock’u kullandıkları belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ illeri ile Alaplı, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, soruşturma kapsamındaki 2 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına başlandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.