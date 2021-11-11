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Zincirleme kazada 6 yaralı!

Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

zincirleme kazada 6 yaralı!
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Zincirleme kaza, 6 yaralı
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Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Çevreyolu Bostanbaşı Kavşağı’nda meydana geldi. V.P. idaresindeki 44 FK 772 servis otobüsü, A.S. yönetimindeki 44 ACT 895 plakalı minibüs ve M.Ö’nün kullandığı 44 AJ 620 plakalı araçların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası kavşakta can pazarı yaşanırken, bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet görevlileri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınan yaralılar A.S., V.P., T.K., D.Ç., G.A. ve G.O. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazada, minibüsün sürücüsü A.S’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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