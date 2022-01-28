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Anasayfa / Asayiş / Zeytinyağı hırsızları yakalandı

Zeytinyağı hırsızları yakalandı

zeytinyağı hırsızları yakalandı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden 55 litre zeytinyağı çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri son olarak dün Prof. Muammer Aksoy Mahallesi 1111 sokakta bulunan bir evden 55 litre zeytinyağı çalan hırsızların peşine düştü. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri çok sayıda kamera incelemesi yaparak hırsızlık şüphelilerinin K.Y ve O.Y olduğunu tespit etti. Şahısları yakalamak için operasyon başlatan ekipler K.Y’yi, ikametine baskın yaparak yakalarken, O.Y’yi de başarılı takip sonucunda Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yakaladı. Daha önceden 29 ayrı suçtan kaydı bulunan K.Y ile yine daha önceden 5 ayrı suçtan kaydı bulunan O.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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