DOLAR

13,8146$%-0.15

EURO

15,6851%-0.04

STERLİN

18,7896£%-0.05

GRAM ALTIN

802,90%0,34

ÇEYREK ALTIN

1.304,00%0,08

BİTCOİN

583389฿%0.88147

Öğle Vakti a 12:39
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Zeytinburnu’nda drift atan sürücü kamerada

Zeytinburnu’nda drift atan sürücü kamerada

zeytinburnu’nda drift atan sürücü kamerada
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Zeytinburnu’nda trafikte drift atan sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Gözaltına alınan sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi. Sürücünün drift attığı anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Zeytinburnu’nda Litros Ayvalı Dere Caddesi’nde dün 34 BFF 48 plakalı aracıyla drift atan Samet S., aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Ardından harekete geçen polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren Samet S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken, şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilirken, 34 BFF 48 plaka araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün drift attığı anlar ise kameraya böyle yansıdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kaçak makaronlar jandarma ekiplerince ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.