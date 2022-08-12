ZENGİNLİĞE GİDEN YOLDAKİ ENGELLER

Ric Edelman, zenginliğe giden yolda karşımıza dört engel çıktığını söylüyor. Bu dört engel şunlardır;

1.Tasarruf ve yatırımların ertelenmesi,

2.Harcama alışkanlıkları,

3.Enflasyon,

4.Vergiler.

Para yönetimindeki en önemli engel “ertelemek”tir. İnsanlar gelecekte yaşlanacaklarını ve bir sürü sağlık sorunları olacağını, ayrıca, ailelerinden dolayı birçok giderle karşılaşacaklarını düşünmek istemiyorlar.

Bu kayıtsızlıkda ülkemizdeki istikrarsızlığın payı da yok değildir. Gençlerin yurt dışında yaşamak istemelerini anlayabiliyorum.

Zenginliğe giden yolda ilk engel kazancı, tasarrufu ve yatırımı ertelemektir. Buna karşı en iyi yol ise, bugünden yatırıma başlamaktır. Çünkü, geleceğin planlanmasında en doğru zaman (ideal zaman) yoktur ve sadece “şu an” vardır.

Tasarruf etmeye çok erken yaşlarda başlayan bir kişi emekli olma yaşına kadar tasarruf yapsa ve bu tasarruflarını yatırım olarak değerlendirse, daha sonraki yaşlarda fazla tasarrufa ihtiyacı olmayacaktır. Daha sonraları tasarrufa başlayanların ise tasarruf edecekleri tutar fazlalaşacaktır. Bu örnek, ertelemenin para yönetimi açısından ne kadar zararlı olduğunu göstermektedir.

İnsanları iki şey zenginleştirir: Bunlar para ve zamandır. Aslında zaman paradan önemlidir. Çünkü, para kaybedildiğinde geri kazanılabilir, ama zaman konusunda aynı şansa sahip olmazsınız. Bu sebeple, ertelemek insanlar için telafisi imkânsız zararlar doğurur. Yatırımlar ertelenmemeli ve yatırımlara bugünden başlanmalıdır.

Harcama alışkanlıklarının neler olduğunu bilen insan sayısı çok azdır. Çevrenizdeki insanlara harcama alışkanlıklarını sorduğunuzda, ellerinden geleni yaptıklarını söyleyeceklerdir. İnsanların bu cevabı geçiştirmek için verdikleri kesindir. İnsanlar harcama alışkanlıklarını bilmemektedirler.

İnsanların paralarını nerelere harcadıklarını takip etmeleri ve durumlarına uygun davranışlar sergilemeleri gerekiyor. Eğer paranız çabuk bitiyorsa, harcamalarınızı gözden geçirmelisiniz.

İnsanlarımız enflasyon ne kadar yükselirse yükselsin budan etkilenmediklerine inanabilirler. Ama, bilmelidirler ki, enflasyonun etkileri oldukça fazladır ve insanlar bunlardan korunmalıdırlar. Örneğin, bankalar her zaman tasarruflara enflasyon oranına eşit veya onun çok az bir yukarısında faiz verirler. Günümüzde enflasyonun yüksekliği göz önüne alındığında bankaların verdiği faiz her halükârda negatif olmaktadır.

Vergilerden ve vergi ödemekten hiç kimse hoşlanmaz. Güçlükle kazanılmış olan bir paradan devlete bir miktar alınmasından, fıtrat olarak hiçbir insanın hoşlanması mümkün değildir. Çünkü ortalama vergi yükünün yüzde 25 olduğunu ve günde en az 8 saat net çalışıldığı düşünülerek, her gün 2 saat vergileri ödemek için çalışıldığı anlaşılır.

Eğer vergiler ve enflasyona rağmen kazanılmak isteniyorsa, yıllık kazanç oranının yüzde 90’ın üzerinde olması gerekir. Yüzde 90’ın üzerinde kar elde ettiğinizde başabaş noktasına erişmiş olursunuz. Başabaş noktası ne kar ne de zararın olduğu noktadır. Bu noktada para değeri aynı kalmış, ne kar ne de zarar etmişiniz demektir.

İçinde bulunduğumuz ekonomik durum zenginliğe giden yolda, karşımıza çıkan engelleri daha da büyütmektedir.