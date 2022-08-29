ZELYURT: HUZUR ŞEHRİ DOĞANŞEHİR

Doğanşehir ilçesinde asfalt ve kilitli parke taşı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Göreve başladığımız günden bu yana bir fazla hizmet etme, bir fazla soruna çözüm üretme noktasında Doğanşehir’imize layıkıyla hizmet etmeye devam ediyoruz. Yol bakım ve onarım, asfalt, kilitli parke taşı hizmetlerimiz program dâhilinde devam ediyor. İnşallah huzur şehri Doğanşehir’i gelecek nesillerimize miras bırakacağız” dedi.

Doğanşehir ilçe genelinde ve mahallelerinde Malatya Büyükşehir ile Doğanşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca Doğanşehir Belediyesi tarafından Sokak aralarında ise Kilitli Parke Taş çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Hummalı bir çalışma yürüten belediye ekiplerini, ziyaret eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, çalışmalar hakkında bilgiler alarak Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

“HUZUR ŞEHRİ DOĞANŞEHİR”

Doğanşehir Belediyesi olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda program dahilinde çalışmalarına devam ettiklerini de anlatan Başkan Zelyurt, “Doğanşehir’imizde hangi mahallemizin belediye hizmetleri açısından neye ihtiyacı varsa karşılanacak. Birlik ve beraberlik içerisinde bir bir hizmetlerimize devam edeceğiz. Geleceğe yönelik kalıcı hizmetlerle Doğanşehir’de huzuru inşa etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda üretime, istihdama ve eğitime yönelik hizmetlerle, fiziki, sosyal ve kültürel hizmetlerle, üretken belediyecilik anlayışımızla inşallah huzur şehri Doğanşehir’i gelecek nesillerimize miras bırakacağız” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediyesi olarak bütün yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Zelyurt, “Durmuyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile Doğanşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor. Ayrıca program dahilinde kilitli parke taşı çalışmalarımızla hemşerilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz. Yollarımızı tek tek elden geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Asfalt çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve Yol Daire Başkanlığı ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.