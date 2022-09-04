DOLAR

18,2052$% 0.02

EURO

18,1454% 0.08

GRAM ALTIN

1.001,72%0,99

ÇEYREK ALTIN

1.648,00%0,79

TAM ALTIN

16.238,94%1,05

BİTCOİN

361049฿%-0.08546

Akşam Vakti a 19:05
Malatya AÇIK 35°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Zehire Geçit Yok: 6 Tutuklama

Zehire Geçit Yok: 6 Tutuklama

Malatya’da polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Zehire Geçit Yok: 6 Tutuklama
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 219 gram metamfetamin, 675 adet sentetik hap, 50 gr sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 970 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan H.M., Ö.T., C.Y., M.A., M.S.M. ve C.O. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya polisinden uyuşturucuya geçit yok!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.