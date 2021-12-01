Zehir tacirlerine darbe

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Asayiş Şube Müdürlüğünce ilimizin huzur ve güvenliği kapsamında farklı yer ve zamanlarda yapılan çalışmalarda;

5 adet tabanca ve çok sayıda fişek, 4 adet tüfek, 1 adet kurusıkı, 10 gr Metamfetamin, 4.25 gr Esrar, 136 adet uyuşturucu hap, 4 adet kesici alet, 60 gr Sentetik Kannobinoid ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

Yeni Hamam Mahallesinde isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edilmiş, masada bulunan 800 TL muhafaza altına alınmış, 5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulanmış, işletmeci hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.” (Haber Merkezi)