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Zehir tacirlerine darbe
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Uyuşturucuya geçit vermeyen Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Doğu Mahallesi’nde düzenlediği son operasyonda 1,5 kilo kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan H.C., E.C., E.K., C.C., T.T. ile H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
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